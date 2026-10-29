Palmeiras empata sin goles ante Santos y el Brasileirão arde con la cima compartida

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São Paulo, 28 oct (EFE).- Palmeiras igualó este miércoles 0-0 ante Santos y sumó un punto que comprime la lucha por el título del Campeonato Brasileño a cinco fechas del final, al quedar igualado en la cima con Flamengo en 70 puntos.

El conjunto de Abel Ferreira alcanzó las 70 unidades en 33 partidos disputados, aunque el primer lugar le pertenece al Flamengo gracias al criterio de desempate, por mayor cantidad de triunfos (21 contra 20).

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Más atrás, Cruzeiro se ubica tercero, empatado en 54 unidades con el cuarto posicionado, que es Athletico Paranaense.

Sin embargo, el Flamengo se enfrentará este jueves contra Vasco da Gama para definir su posición en la trigésima tercera fecha de la Liga.

El desarrollo del partido de este miércoles entre ambos equipos paulistas estuvo marcado por la paridad y el protagonismo de los porteros Carlos Miguel y Diógenes.

Sin Neymar, que cumple una fecha de suspensión por haber recibido tarjeta roja en el duelo anterior, el primer tiempo lo dominó el once dirigido por Cuca.

Santos, que con este resultado permanecerá octavo en la tabla, con 47 unidades, amenazó con remates de Rodinei a los 21 minutos y Álvaro Barreal a los 30, antes de una ráfaga ofensiva de Gabriel Barbosa.

'Gabigol' insistió a los 36, 39 y 41 minutos, siendo esta última la ocasión más clara, desbaratada por Carlos Miguel con un rápido achique dentro del área.

Sin embargo, en el tramo final del partido, Palmeiras apretó el acelerador y se topó con una noche inspirada de Diógenes.

Felipe Anderson profundizó por la izquierda para la arremetida de Vitor Roque, pero el arquero local anticipó la jugada a tiempo para ahogar el grito de gol.

Instantes después, un centro al corazón del área culminó con un cabezazo descendente y a quemarropa de Murilo, contenido de manera milagrosa por Diógenes sobre la línea para sellar el 0-0 definitivo.

En otros partidos de la jornada, Fluminense, gracias a los goles de Hércules y Luciano Acosta, venció por 2-1 al Internacional de Porto Alegre, que solo consiguió anotar un tanto gracias a su delantero estrella Alan Patrick.

Estos tres puntos dejan a Fluminense en quinto lugar, también con 54 unidades, y alimentan la racha negativa del Inter, que queda decimosexto, con 35 puntos, uno más que su clásico rival, Grêmio, decimoséptimo y en puesto de descenso directo.

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La situación es todavía más dramática para Corinthians, que le sigue con 33 unidades y una racha de once partidos sin victorias.

Ya en el fondo y con pocas opciones de escape, completan el cuarteto del descenso Remo, con 26 puntos, y Chapecoense, último con apenas 21 unidades.

Este último cayó este miércoles contra Bragantino por 3-0.

Este miércoles la acción continúa con Bahía, que recibe a São Paulo, y Remo, que se mide ante Botafogo.

El jueves, la Liga tendrá el clásico carioca Flamengo-Vasco, el choque entre Grêmio y Athletico Paranaense, y una nueva edición del clásico mineiro entre Atlético Mineiro y Cruzeiro.

El viernes, un Corinthians urgido de puntos intentará frenar su caída libre y escapar de la zona roja al enfrentar a Mirassol, mientras que el sábado Coritiba y Vitória bajarán el telón de la jornada. EFE