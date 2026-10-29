Defensor del pueblo ucraniano confirma que ha salido hacia Oleshki en "misión humanitaria"

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Kiev, 20 oct (EFE).- El defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, confirmó este jueves que ha partido hacia la ocupada localidad de Oleshki, en la sureña provincia de Jersón, en "misión humanitaria" para entregar ayuda a los ciudadanos que permanecen atrapados allí sin asistencia médica ni acceso regular a alimentos.

"Nuestras prioridades inmediatas son brindar ayuda humanitaria a las personas que permanecen en la ciudad y trabajar para garantizar que puedan salir de forma segura", escribió Lubinets en un mensaje de la red social X.

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Esta misión se lleva a cabo como resultado del acuerdo alcanzado con la defensora del pueblo ruso, Yana Lantrátova, con el apoyo y la coordinación de Estados Unidos", agregó.

El Kremlin espera que entre este jueves y el viernes comience la evacuación de los civiles residentes en Oleshki que quieran abandonar la localidad y la entrega de ayuda humanitaria a los que decidan permanecer en ésta, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

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"Esperamos que ya hoy o mañana los residentes puedan recibir la ayuda humanitaria sin obstáculos y de modo seguro, y que quienes lo deseen puedan abandonar la localidad", aseveró en declaraciones al canal de Televisión Zvezdá del Ministerio de Defensa de Rusia.

El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que las carreteras adyacentes a la ciudad están siendo despejadas de artefactos explosivos sin explotar para facilitar la entrega de ayuda humanitaria y la evacuación de civiles.

Según dijo el Defensor del Pueblo ucraniano el 7 de octubre, en Oleshki y sus alrededores había entonces entre 2.000 y 3.000 personas que no recibían suministros regulares de alimentos y medicinas debido a las hostilidades y a un supuesto bloqueo del Ejército ruso. EFE

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