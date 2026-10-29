El Benfica se mide al Alverca de Vini Jr con Prestianni en alza

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Lisboa, 29 oct (EFE).- El Benfica se medirá el próximo lunes al club propiedad del madridista Vinícius Júnior, el Alverca, en la décima jornada de la Liga Portugal, en la que contará como baza con el argentino Gianluca Prestianni, actualmente en gran forma.

Las 'águilas', segundas y a cinco puntos del líder y campeón, el Oporto, iban perdiendo ante el Santa Clara en su último choque liguero hasta que Prestianni, en seis minutos, dio una asistencia y marcó un gol que aseguraron la remontada (1-2).

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El extremo argentino estuvo la temporada pasada en el punto de mira del fútbol mundial tras ser acusado de proferir insultos racistas precisamente contra Vini Jr durante un partido contra el Real Madrid, pero esta campaña ha logrado dejar atrás ese episodio y alcanzar las mejores cifras de su carrera.

En total, y cuando el curso aún está lejos de llegar a su ecuador, Prestianni suma 10 goles y seis asistencias, 6 y 4 en la Liga Portugal, y su dinamismo por la banda izquierda será clave para desmontar la defensa del décimo clasificado Alverca.

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Antes, el sábado, el Oporto recibirá al colista Estoril con un balance impecable en la Liga: nueve victorias en nueve jornadas, la última de ellas conseguida a pulso ante el Gil Vicente (0-1) gracias al gol del español Borja Sainz.

A diferencia de los 'dragones', el Estoril no ha logrado ninguna victoria y un buen resultado frente al campeón daría un nuevo impulso al conjunto del exportero del Betis Joel Robles, uno de los siete españoles de la plantilla.

La décima jornada comenzará este viernes con la visita del Sporting (3º) al Casa Pia (16º), un partido que los 'leones' deben ganar sí o sí tras el tropiezo de la pasada ronda, que terminó con una derrota en casa ante el Atlético de Viseu (1-2).

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Con el Sporting a nueve puntos del líder y el entrenador Rui Borges bajo presión, las esperanzas se centran en el delantero colombiano Luis Suárez, que lleva diez partidos viendo puerta con la camiseta verdiblanca.

La jornada contará también con un derbi entre el Braga y el Famalicão, dos equipos de la región del Minho (al norte, fronteriza con Galicia).

El Braga (8º) intenta revitalizar su campaña tras la destitución del técnico mallorquín Carlos Vicens, al igual que su vecino, el Famalicão (11º), que ya no está dirigido por el exentrenador del Celta de Vigo, Carlos Carvalhal.

Partidos de la décima jornada de la Liga Portugal:

-Viernes

Casa Pia - Sporting

-Sábado

Moreirense - Estrela Amadora

Oporto - Estoril Praia

-Domingo

Arouca - Nacional

Académico Viseu - Rio Ave

Marítimo - Santa Clara

Braga - Famalicão

-Lunes

Gil Vicente - Vitória Guimarães

Benfica - Alverca.