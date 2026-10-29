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Sony deja de vender reproductores Blu-ray en Japón

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Sony ha salido del mercado de los reproductores Blu-ray tras finalizar la comercialización de su último equipo en Japón, lo que deja a la PlayStation 5 como el único dispositivo capaz de reproducir este formato de disco.

La firma japonesa finalizado los envíos del reproductor de Blu-ray UBP-X700/K, marcando con ello el final de su comercialización a fecha de 22 de octubre de 2026, como ha informado Kunkoku, un blog tecnológico y distribuidor oficial de productos Sony en Japón.

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UBP-X700/K, lanzado el 17 de mayo de 2025, ha sido en este tiempo el último reproductor de Blu-ray que seguía en el mercado japonés, después de que Sony anunciara en enero del año pasado que suspendía la producción de los discos.

Según Kunkoku, esta situación deja a la consola PS5, en su variante para el juego con discos físicos, como el único dispositivo aún a la venta que reproduce discos Blu-ray Ultra HD.

PlayStation ha sido un importante impulsor del formato Blu-ray, desde que Sony lo incorporara en 2006 a PlayStation 3. Sin embargo, el formato ha experimentado una importante caída en los últimos años, que ha llevó a empresas como LG y Samsung a anunciar la suspensión de la producción y la descatalogación de sus reproductores.

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