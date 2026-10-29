(Crónica) El Getafe desentona en el buen estreno de Osasuna, Sevilla, Athletic, Dépor y Racing en Copa

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El Getafe CF coqueteó con el ridículo en la Copa del Rey Mapfre pero se salvó de una sonada eliminación (2-3) ante el Lebrijana, mientras que cumplieron con creces este jueves como equipos de LaLiga EA Sports en la primera eliminatoria el CA Osasuna, Sevilla, Athletic Club, Deportivo de A Coruña y Racing de Santander.

El conjunto madrileño rozó la hecatombe que, viendo las barbas de Manolo González cortar en el Espanyol, quién sabe lo que hubiese podido provocar con un José Bordalás incómodo últimamente. Igual le pasa a un Getafe que ha perdido la identidad del alicantino y que, ante un Sexta División, estuvo cerca de despedirse de la Copa.

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La rotación no sentó bien al equipo azulón y, en un campo de trampa total, césped de polideportivo y un rival ultra motivado, el 'Geta' se asomó al abismo. Además de buenas intenciones, el Lebrijana tuvo puntería con Pepe Tejero y Romero (2-0), y también un portero, Lebron, que paró bastante. Los de Bordalás, en medio de una crisis de una victoria en 11 partidos, resucitaron justo antes del descanso con los goles seguidos de Abdel Abqar y Borja Mayoral.

La diferencia de categoría empezó a notarse, pero el 'Geta' se acomodó en su reacción sin convertirlo en asedio. Orel Mangala logró el 2-3 en el minuto 68, aunque el equipo andaluz, vivo con alguna parada más de Lebron, no le perdió la cara al encuentro, y tuvo el 3-3 en el 94'. Respiraron Bordalás y un Getafe que mostró la irreconocible imagen que arrastra en Liga y Conference League.

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Por otro lado, el CA Osasuna respondió con creces en su debut copero en una goleada (0-6) sobre el Atlético Calatayud encabezada por Raúl García. El atacante 'rojillo' relanzó su temporada con un torneo del k.o donde ya brilló el pasado curso y, como algún otro compañero, trató de convencer a Jagoba Arrasate.

El regreso del técnico vasco, quien tiene idilio con el torneo como ya logró con los navarros finalistas en 2023, se tradujo en una actuación seria en la cita. Kike Barja, Jonathan Dubasin y Asier Bonel completaron la exhibición visitante en Calatayud, otro Sexta División que estuvo lejos de poder soñar, y más cerca de encajar una goleada peor si no es por su portero.

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La tarde copera y de transistores terminó de ahuyentar las sorpresas. El Sevilla trasladó sus buenas sensaciones de Liga a una cómoda victoria (0-3) sobre el Sporting Hortaleza. Robbie Ure y Peque, de penalti, encarrilaron el encuentro en Alcalá de Henares, y Rubén Vargas finiquitó el sueño madrileño de avanzar otra ronda.

Más contundente si cabe fue el Athletic Club, ante un Prat de la Regional catalana que, pese a invicto en su liga, no fue rival para los vascos. Los goles de Maroan Sannadi, Robert Navarro y Nico Serrano encontraron la respuesta local de Gustavo Reinke, con lo que el equipo catalán aguantó con fe en la segunda mitad. Cuando el físico empezó a pesar, los 'cachorros' del Athletic resolvieron.

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Txus Vizcay, Christian Imga y Selton Sánchez marcaron en los últimos cinco minutos, para un 1-6 que enseña algo de fondo de armario a Edin Terzic y mantiene el optimismo de cara a la Liga tras la goleada al Getafe el pasado domingo. Igualmente, y pese a ser recién ascendidos, Racing y Deportivo pasaron, aunque los goles se hicieron esperar, ante Auriense (0-3) y Ribadesella (0-2).

Al equipo cántabro le costó en el primer tiempo, pero sin sufrir. Para el segundo, José Alberto tenía el as en la manga de más de un titular, y la alternativa para Asier Villalibre funcionó. El 'Búfalo' hizo el 0-1 a los tres minutos de su entrada en el intermedio y logró el doblete en el 63. Al Deportivo también le estaba costando hasta que Nanitamo Asp Jensen se estrenó (0-1). El ariete danés marcó su primer gol con la camiseta coruñesa y también el segundo en el minuto 57. El conjunto de Ourense sacó orgullo de derbi copero y no se dejó ir, incapaz eso sí de meter el miedo en el cuerpo a un Deportivo que sentenció al final por medio de Luismi Cruz para estar en la segunda eliminatoria de la Copa.

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