El primer ministro de Haití recibe cartas credenciales de embajadores de Rumanía y Suiza

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Puerto Príncipe, 29 oct (EFE).- El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, recibió este jueves las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Rumanía y Suiza, con quienes conversó de cara a fortalecer las relaciones con ambos países.

Como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Rumanía para Haití se acreditó Magdalena Théodora.

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Fils-Aimé y Théodora mantuvieron una conversación centrada en fortalecer las relaciones bilaterales, particularmente en el campo de la educación, así como en el proceso electoral de Haití, indicó Presidencia en un comunicado.

Théodora dio la bienvenida a la publicación del calendario electoral, mientras que el primer ministro reafirmó su compromiso de gobierno para crear las condiciones necesarias para las próximas elecciones presidenciales y legislativas, que fueron aplazadas junto con el referéndum constitucional y se celebrarán el 18 de julio de 2027 debido a la crisis que vive el país.

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Antes de reunirse con el primer ministro haitiano, la nueva embajadora rumana firmó un memorándum de entendimiento junto a la ministra de Asuntos Exteriores y Cultura de Haití, Raina Forbin, con respecto a la inauguración de un consulado honorario de Rumanía en el país caribeño.

Por otro lado, Fils-Aimé recibió las credenciales del embajador extraordinario y plenipotenciario de Suiza, Pascal Bornoz, con quien conversó sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral y el proceso electoral en Haití.

El primer ministro reafirmó la "determinación" de su gobierno de cumplir con las condiciones necesarias para la organización de las próximas elecciones, de acuerdo con el calendario establecido por el Consejo Electoral Provisional (CEP). EFE