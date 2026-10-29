Asesinados en Haití dos cooperantes de la ONG Consejo Noruego para los Refugiados

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La ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha confirmado este jueves el asesinato de dos de sus cooperantes en la capital de Haití, Puerto Príncipe, dentro de la ola de violencia que lleva consumiendo desde hace años la ciudad, gran parte de la cual está bajo control de poderosas pandillas de criminales.

El secretario general de la ONG, Jan Egeland, ha confirmado el "brutal asesinato" de sus trabajadores Bonaparte Février y Richard Alexandre el pasado miércoles.

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Egeland ha honrado en redes sociales la memoria de "dos trabajadores incansables, miembros clave de un heroico equipo en Haití para prevenir y aliviar el creciente sufrimiento de sus compatriotas haitianos".

"Ni la sociedad haitiana ni el mundo exterior pueden tolerar que los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios, sean asesinados con impunidad. Les debemos a Bonaparte y Richard continuar su misión humanitaria en Haití y dar testimonio de las atrocidades allí", ha concluido.

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También el coordinador de Emergencias de la ONU, Tom Fletcher, ha condenado sin paliativos los asesinatos. Fletcher, "horrorizado" por los asesinatos, ha exigido que los respnsables sean llevados ante la justicia y pedido que acabe la "violencia generalizada" que reina en el país.

Naciones Unidas estima que unas 5.700 personas han muerto en 2026 como consecuencia de la epidemia de violencia criminal en el país, especialmente desde el asesinato del ex presidente Jovenel Moise en 2021, el detonante de una ofensiva de las mafias que acabó desarbolando a las fuerzas de seguridad en buena parte de la capital, Puerto Príncipe, y provincias cruciales para el desarrollo económico del empobrecido país, como Artibonito.

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