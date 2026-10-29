Crónica del Real Madrid - Fenerbahce: 95-76

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El Real Madrid mantuvo su buen momento de resultados y elevó el de juego para lograr su sexta victoria consecutiva en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 después de imponerse este jueves en el Movistar Arena por 95-76 a otro candidato a la 'Final a Cuatro' como el Fenerbahce turco al que desarboló a partir del final del tercer cuarto.

El conjunto madridista sigue al alza y afianzó su gran dinámica con un triunfo de nivle ante un rival de potencial, que le exigió hasta que entró en un momento de trance ofensivo que le permitió despegarse bien en el marcador y jugar con algo más de comodidad ante la intensidad visitante.

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Aunque a los de Pedro Martínez les costó encontrar su mejor baloncesto ofensivo ante una de las mejores defensas de Europa, con muchas pérdidas (15, aunque más de la mitad en el primer cuarto), y les faltó algo de tino desde el triple (11/32), también demostró que sabe ser fuerte atrás, con un gran trabajo de Chuma Okeke y siendo capaz de detener a jugadores como Shane Larkin y Wade Baldwin IV y reduciendo a 34 puntos a su rival tras el descanso.

Otra vez el colectivo brilló, pero los focos brillaron de nuevo sobre Theo Maledon (26 puntos y 7 rebotes), con buena dirección de Facundo Campazzo (10 puntos y 10 asistencias) y el impacto habitual de Walter Tavares (14 puntos). En la decimonovena victoria seguida en la Euroliga en casa, lo peor, aparte de la concesión de 20 rebotes ofensivos, la lesión de Mikael Jantunen en el primer tiempo.

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El Real Madrid se encontró de inicio con el reto que preveía. El Fenerbahce salió con una enorme intensidad defensiva y dispuesto a manejar el ritmo desde ahí y el control del rebote, cargando con mucha fuerza sobre todo el ofensivo. Los locales se sintieron muy incómodos y perdieron buena parte de su frescura ofensiva, con un lastre ya de ocho pérdidas y concediendo mucho debajo de su tablero.

Sin embargo, supo replicar en la medida de lo posible a esta puesta en escena de los de Jasikevicius, que llegaron a mandar 4-11 antes de que las primeras rotaciones equilibrasen las cosas. Campazzo tomó las riendas, embocó sus dos primeros triples y lideró la remontada madridista en el electrónico. La respuesta visitante fue por parte de otro de sus innumerables 'pequeños' explosivos, un Horton-Tucker que aportó nueve puntos para mantener por delante a los suyos al término de los diez primeros minutos (22-24).

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Pero el once veces campeón de Europa fue el que salió enchufado tras la breve pausa y le apretó más, principalmente a Larkin y Baldwin IV, a los visitantes que, lastrados por su poca puntería exterior (2/12 en triple al descanso), por las pérdidas (9) y por ya no dominar tanto los rebotes. Bajo el mando de Maledon, el Real Madrid mejoró en ataque y así asestó el primer golpe serio al duelo (39-26), aunque su rival supo resistir volviendo a elevar la intensidad y con Horton Tucker para llegar al descanso bien colocado (47-42).

EL REAL MADRID ENCUENTRA EL RITMO DESDE EL TRIPLE

Para la reanudación, las peores noticias para los locales eran las tres faltas de Luwawu-Cabarrot, la posible lesión de Jantunen y la poca puntería también desde el triple (3/10), a la que se unió nada más iniciarse la segunda mitad la tercera de Tavares, aunque Pedro Martínez le mantuvo en la pista en un comienzo poco acertado por ambos lados, negados desde fuera.

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Sin embargo, el Real Madrid encontró por fin esa arma y desató una tormenta en un Palacio en perfecta sintonía con los suyos. Cuatro triples casi consecutivos de Procida, Okeke, Feliz y Abalde lanzaron en el marcador (66-50) al conjunto madridista, que además le puso una energía considerable en defensa que desbordó a su rival.

El prometedor 70-55 con el que los locales arrancaron los diez minutos decisivos se vio pronto amenazado por otro arreón visitante, que aprovechaba la ausencia de Tavares para dominar el rebote, la bajada del acierto en el triple y buenos minutos de Baldwin IV y Clyburn, el mejor de Fenerbahce con 21 tantos, para entrar con buenas opciones a la recta final tras un triple del ex del Barça (78-71). Un '2+1' de Feliz dio aire, más limpio con los triples de Maledon y Okeke para ya finiquitar el partido sin más sustos.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 95 - FENERBAHCE, 76 (47-42, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Maledon (26), Feliz (8), Procida (5), Jantunen (-) y Tavares (14) --quinteto inicial-- Campazzo (10), Luwawu-Cabarrot (8), Okeke (6), Abalde (8), Jones (6) y Pradilla (4).

FENERBAHCE: Larkin (7), Baldwin IV (7), Shields (8), Key (6) y Sanli (-) --quinteto inicial--; Forrest (6), Horton-Tucker (16), Melli (2), Bingham (3) y Clyburn (21).

--PARCIALES: 22-24, 25-18, 23-13 y 25-21.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Vilius y Calic.

--PABELLÓN: Movistar Arena.