China insta a "preservar la paz" en la región tras lanzamiento de misiles por Pionyang

Guardar

Pekín, 29 oct (EFE).- China instó este jueves a "preservar la paz y la estabilidad en la región" y a buscar una "solución política" en la península coreana, después de que Corea del Norte lanzara hoy más de diez misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun aseguró haber tomado nota de los hechos y de que "existen opiniones divergentes entre las partes sobre la caracterización de los proyectiles lanzados".

PUBLICIDAD

"Esperamos que las partes afronten las causas profundas de la cuestión de la península, mantengan firmemente la orientación general de una solución política y trabajen por preservar la paz y la estabilidad en la región", expresó Guo.

El Estado Mayor conjunto surcoreano dijo que detectó el lanzamiento alrededor de las 12:30 hora local (3:30 GMT) desde la zona oriental de Wonsan, en Corea del Norte, y que los proyectiles, disparados hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), volaron unos 250 kilómetros.

PUBLICIDAD

Se trata del primer lanzamiento de misiles norcoreano desde el 14 de octubre, cuando Pionyang probó dos tipos de misiles de crucero disparados desde submarinos.

Corea del Sur denunció la prueba como una violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que "no contribuye en absoluto" a gestionar la situación actual, instando a Pionyang a cesar este tipo de lanzamientos "de inmediato", según un comunicado sobre una reunión de emergencia de la Oficina de Seguridad Nacional surcoreana.

PUBLICIDAD

La prueba armamentística tiene lugar además en medio de una escalada de tensiones entre las dos Coreas por la explosión de dos minas en la frontera el pasado 21 de septiembre. EFE