China condena veto de EE.UU. a empresas de genética por nexos con trabajo forzoso uigur

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Pekín, 29 oct (EFE).- China condenó este jueves las restricciones impuestas por Estados Unidos a tres empresas chinas de genética por sus presuntos vínculos con el trabajo forzoso de la minoría uigur en Xinjiang (noroeste) y advirtió de que adoptará las medidas necesarias para defender sus intereses.

El Ministerio de Comercio chino expresó hoy en un comunicado su "enérgica condena" y "firme oposición" a la decisión de Washington, al que acusó de utilizar los derechos humanos como pretexto para aplicar medidas proteccionistas contra compañías del país asiático.

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"China adoptará las medidas necesarias para defender firmemente sus intereses", advirtió el organismo, que instó a EE.UU. a poner fin a lo que describió como una campaña de desprestigio y represión injustificada contra empresas chinas.

El Ministerio rechazó además las acusaciones de trabajo forzoso en Xinjiang y sostuvo que las restricciones contradicen los consensos alcanzados por los presidentes de ambos países, sin precisar a qué acuerdos se refería.

La reacción llegó después de que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunciara el miércoles la inclusión de BGI Genomics, MGI Tech y Shenzhen BGI Technology, también conocida como BGI Group, en una lista de entidades sujetas a restricciones de importación por presuntos vínculos con el trabajo forzoso.

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La medida impide la entrada de sus productos en Estados Unidos salvo que los importadores demuestren que no han sido elaborados mediante trabajo forzoso, conforme a la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur.

Según Washington, las compañías colaboraron con las autoridades de Xinjiang en actividades de análisis genético que facilitarían programas de trabajo forzoso contra uigures y otras minorías étnicas.

Por su parte, BGI Group y MGI Tech rechazaron las acusaciones, mientras que la primera aseguró que las restricciones no tendrán un impacto significativo en sus operaciones y la segunda anunció que recurrirá su inclusión en la lista estadounidense.

Con estas incorporaciones, la lista estadounidense asciende a 190 entidades sujetas a restricciones de importación por sus presuntos vínculos con el trabajo forzoso.

Xinjiang ha sido objeto de denuncias internacionales por la detención masiva de uigures y otras minorías musulmanas, así como por acusaciones de vigilancia generalizada, trabajos forzados y persecución religiosa, que Pekín rechaza y atribuye a campañas de desprestigio.

Las nuevas restricciones llegan en medio de las persistentes fricciones comerciales y tecnológicas entre China y Estados Unidos, que han recurrido a sanciones y controles contra empresas del otro país pese a sus esfuerzos por estabilizar las relaciones económicas bilaterales. EFE

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