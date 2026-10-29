Al menos 1.677 personas han muerto en Yemen desde la ofensiva hutí en agosto, según la OMS

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El Cairo, 29 oct (EFE).- Al menos 1.677 personas han muerto y otras 7.395 han resultado heridas en el Yemen desde principios de agosto, cuando arrancó la ofensiva de los rebeldes hutíes contra las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, informó este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La agencia de la ONU dijo en su último informe que, entre el 20 y el 25 de este mes, "las víctimas diarias disminuyeron, pero las muertes no", ya que durante este periodo los fallecimientos en la disputada provincia de Marib superaron el número de lesionados y la tasa de letalidad está aumentando a medida que continúa la violencia.

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En la provincia suroccidental de Taiz, donde los hutíes imponen un cerco completo a su capital homónima, la atención médica "volvió a estar bajo fuego", ya que el pasado día 20, el Hospital Al Arous fue alcanzado por fragmentos de mortero y un proyectil destruyó una ambulancia, lo que provocó la muerte de su conductor y de un paramédico.

También en Marib, cuya red de atención "se encuentra significativamente debilitada", de acuerdo con la OMS, que afirmó que solo quedan seis equipos médicos móviles de los 31 que había en 2025.

Por otra parte, la OMS indicó que el balance de víctimas en el campo de entrenamiento de Al Alam, en la estratégica provincia sureña de Shabwa, se está "revisando al alza" y se han confirmado ya 69 muertes y 166 heridos por el ataque con misiles del pasado día 19, que fue reivindicado por los rebeldes chiíes.

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Asimismo, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 276.301 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares hasta el 24 de octubre, y la mayoría de estos desplazados internos se concentran en Taiz, con un 46 % del total.

La actual escalada comenzó en verano, cuando el Ejército yemení, que actúa bajo patronazgo de Arabia Saudí, se atribuyó un ataque contra el aeropuerto internacional de Saná, lo que provocó una respuesta de los hutíes y una ofensiva por ambas partes sobre el terreno en el Yemen, reanudando así un conflicto que data de hace más de una década pero que estaba congelado por una tregua desde 2022. EFE

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