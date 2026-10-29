Guardar

Pepperstone y Aston Martin Aramco amplían y refuerzan su alianza con Fernando Alonso como Embajador Global a partir de 2027

PR Newswire

PUBLICIDAD

MELBOURNE, Australia, 29 de octubre de 2026

Pepperstone refuerza su alianza con el equipo Aston Martin Aramco Formula One™, presentando una presencia ampliada y una nueva alianza de embajador global con el dos veces Campeón del Mundo de Formula One™ Fernando Alonso a partir de 2027.

MELBOURNE, Australia, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Pepperstone, proveedor global de servicios de trading en línea, y el equipo Aston Martin Aramco Formula One™ amplían y refuerzan su alianza, con el nombramiento del dos veces Campeón del Mundo de Formula One™ Fernando Alonso como embajador global de Pepperstone a partir de 2027.

PUBLICIDAD

La ampliación de la alianza se celebrará en el Gran Premio de la Ciudad de México este próximo fin de semana, donde Fernando correrá con un casco de Pepperstone diseñado especialmente para la ocasión, dando vida a la colaboración en uno de los escenarios globales más vibrantes de la Formula Uno.

Desde su inicio en 2025, la alianza se ha construido en torno a una filosofía compartida de que las mejores decisiones nacen de la experiencia, la confianza y una atención constante al detalle.

Ya sea navegando por la complejidad de los mercados financieros globales o compitiendo en la cima del automovilismo, el éxito exige la capacidad para analizar información, cuestionar supuestos e identificar las más pequeñas oportunidades de mejora.

Con más de dos décadas de experiencia compitiendo al más alto nivel del automovilismo, Fernando encarna el valor de la experiencia, el instinto y la preparación meticulosa.

Su incansable búsqueda de la excelencia y su negativa a conformarse con menos que su mejor versión lo convierten en un embajador natural de Pepperstone y de su convicción de que la excelencia nunca se conforma (Better Never Settles).

"La experiencia te enseña que los detalles más pequeños pueden marcar la mayor diferencia. A lo largo de mi carrera he aprendido que nunca dejas de buscar formas de mejorar, ya sea entendiendo el auto, analizar datos o tomando decisiones bajo presión", dijo Fernando Alonso, piloto del Aston Martin Aramco Formula One Team y Embajador Global de Pepperstone.

PUBLICIDAD

"Por eso me identifico con la filosofía de que la excelencia nunca se conforma que compone esta alianza. Se trata de confiar en tu preparación, aprovechar tu experiencia y buscar siempre la próxima mejora. Me entusiasma convertirme en embajador global de Pepperstone y celebrar la alianza con un casco especial en México este fin de semana."

La ampliación de la alianza llega en un momento en el que Pepperstone continúa creciendo a nivel global, invirtiendo en tecnología, diversificando su oferta de productos y reforzando su presencia en mercados clave y regiones de crecimiento.

"Dar la bienvenida a Fernando Alonso como nuestro embajador global es un emocionante próximo capítulo en nuestra alianza con Aston Martin Aramco. Su incansable impulso por mejorar encarna la convicción de Pepperstone de que la excelencia nunca se conforma", dijo Tamas Szabo, CEO del Grupo Pepperstone.

PUBLICIDAD

"Nos enfocamos en ampliar nuestros productos, desarrollar nuestra tecnología y expandir nuestra presencia global mientras construimos uno de los ecosistemas fintech más confiables del mundo. Esta alianza global ampliada con Aston Martin Aramco apoya esa ambición, fortaleciendo nuestra conexión con audiencias de todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, una región de crecimiento importante para Pepperstone."

Acerca de Pepperstone

Pepperstone es una empresa fintech y un bróker de CFD global que presta servicios a traders en más de 160 países. La compañía ofrece acceso a los mercados de divisas, índices, materias primas, acciones, ETF y activos digitales a través de plataformas líderes del sector, precios competitivos y un sólido marco regulatorio.

PUBLICIDAD

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/pepperstone-y-aston-martin-aramco-amplian-y-refuerzan-su-alianza-con-fernando-alonso-como-embajador-global-a-partir-de-2027-302923284.html

FUENTE Pepperstone