México busca a un ciudadano desaparecido y confirma siete heridos leves en el accidente de trenes de Toledo

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El Gobierno de México ha confirmado este jueves que al menos un ciudadano mexicano se encuentra desaparecido y otros siete han resultado heridos de carácter leve a causa del accidente ferroviario provocado por el alcance de dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo), un siniestro que ha dejado hasta el momento 68 víctimas mortales y cerca de 200 heridos.

A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Ejecutivo mexicano ha expresado sus "más sentidas condolencias" a las familias de los fallecidos y su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España. La Embajada de México en Madrid, que activó el protocolo de protección consular desde el primer momento, ha precisado que los siete connacionales localizados a bordo de los trenes involucrados ya han sido dados de alta tras recibir atención médica.

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Respecto al ciudadano cuyo paradero aún no ha sido confirmado, el encargado de la sección consular ha presentado el aviso correspondiente ante la Guardia Civil en Toledo, sede del centro de atención a la emergencia. El personal diplomático mantiene un contacto estrecho y prioritario con la familia del desaparecido.