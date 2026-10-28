María Corina Machado se reúne con más de un centenar de familiares de presos políticos tras regresar al país

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La líder opositora venezolana María Corina Machado ha mantenido un encuentro con más de un centenar de familiares de presos políticos, representantes de organizaciones de derechos humanos y víctimas de la represión, en el marco de sus primeras actividades tras su retorno a territorio venezolano después de diez meses en el extranjero.

Durante la reunión, en la que se sucedieron los testimonios, la fundadora del partido Vente Venezuela ha reafirmado su compromiso "con la justicia y la libertad de todos los venezolanos", exigiendo la liberación inmediata de los reclusos por motivos políticos, según ha informado el Comité de Derechos Humanos de su partido en redes.

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"Detrás de cada preso político hay una familia que resiste, una madre que espera, hijos que extrañan y seres queridos que se niegan a perder la esperanza. A cada una de esas familias les decimos: no están solos. Su dolor nos compromete y su lucha es también la nuestra", ha trasladado la formación.

Machado ha subrayado que no habrá una Venezuela verdaderamente libre mientras haya un solo preso político y ha advertido de que no descansarán hasta que todos recuperen la normalidad y se produzca el reencuentro definitivo en los hogares del país, calificando la liberación de los detenidos como una exigencia irrenunciable.

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Este encuentro con las asociaciones de víctimas se produce pocos días después de que la principal figura de la oposición anunciara su regreso a Venezuela, un retorno que dio pie a caravanas multitudinarias y muestras de apoyo popular en distintos puntos del país.

La vuelta de Machado ha abierto un nuevo escenario político marcado por el diálogo impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez --quien restó importancia al regreso de la opositora y negó la existencia de persecución política en el país--, mientras que la disidencia y los colectivos sociales insisten en colocar la situación de los presos de conciencia y las garantías democráticas en el centro de la transición.

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