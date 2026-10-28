Con el 28 % escrutado, Likud lidera el recuento en Israel, seguido de Yashar! y Juntos

Guardar

Redacción Internacional, 28 oct (EFE).- Con el 28 % escrutado de las elecciones del martes en Israel, el Likud de Benjamín Netanyahu se sitúa en primer lugar con un 22,2 % de los votos, seguido de Yashar! de Gadi Eisenkot (15,4 %) y de la formación Juntos de Naftali Bénet y Yair Lapid (8,2 %).

Cerca de las 5:00 hora local (3:00 GMT), siete horas después del cierre de colegios, el conteo de los comicios generales israelíes alcanza 1,6 millones de papeletas de 3.906 colegios electorales, de un total de 5.695.682 votos emitidos en 12.018 colegios.

PUBLICIDAD

Netanyahu, al frente de Likud, pidió en la madrugada de este miércoles esperar a los resultados definitivos de las elecciones, pero apostó por un gobierno de derechas sin "los partidos árabes y antisionistas".

El escrutinio parcial y los sondeos a pie de urna dan como ganador de las elecciones al Likud de Netanyahu, pero no otorgan a su bloque la mayoría necesaria (61 escaños) para gobernar. El bloque de la oposición le superaría en escaños, pero tampoco tendría la mayoría necesaria, de acuerdo con las proyecciones.

PUBLICIDAD

Los partidos árabes se presentan como la llave para un posible gobierno opositor. El diario Haaretz apunta a que podrían llegar a 19 escaños, según sondeos a pie de urna.

El escrutinio puede extenderse hasta pasado el mediodía del miércoles en Israel. En 2022, los resultados definitivos se hicieron públicos hacia las 14:00 hora local (12:00 GMT).

La participación final en las elecciones israelíes de este martes alcanzó el 77,7 %, casi ocho puntos por encima de la registrada en los últimos comicios de 2022 y la cifra más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las ciudades árabes. EFE

PUBLICIDAD