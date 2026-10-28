Submarino nuclear ruso lanza misil estratégico que alcanza su blanco en el Ártico

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Moscú, 28 oct (EFE).- Un submarino nuclear ruso de la Flota del Pacífico lanzó hoy un misil balístico intercontinental Bulavá desde posición sumergida en el mar de Ojotsk y dio en el blanco previsto en la región ártica de Arcángel, a varios miles de kilómetros de distancia, pero poco más de 600 kilómetros de Noruega y Finlandia

"En correspondencia con el plan de entrenamiento militar la tripulación del submarino estratégico nuclear 'Generalissimus Suvorov' del proyecto 955A Boréi-A de la Flota del Pacífico lanzó un misil balístico intercontinental Bulavá en dirección al polígono Chizhá en la región de Arcángel", informó en Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia.

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El mando castrense puntualizó que el lanzamiento se produjo desde posición sumergida en el mar de Ojotsk, en el Lejano Oriente de Rusia, y publicó un vídeo del ejercicio.

"Las ojivas del misil alcanzaron exitosamente el polígono a la hora prevista", concluyó Defensa.

El polígono Chizhá se encuentra a orillas del mar Blanco, a poco más de 600 kilómetros de la frontera con Noruega y Finlandia, países cuyos líderes, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, sostuvieron la víspera una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin.

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El mandatario ruso advirtió este martes a ambos líderes que la consecución de una paz justa y duradera en Ucrania "sólo será posible si se tienen en cuenta de manera plena e incondicional los intereses legítimos de la Federación Rusa".

Además, Putin denunció "la política de confrontación de los países de la Unión Europea y la OTAN, que conduce a la prolongación de las acciones militares" entre rusos y ucranianos.

Desde la creación de los Bulavá, Rusia ha efectuado más de 40 lanzamientos de prueba de estos misiles intercontinentales, siendo el más reciente el del 5 de noviembre de 2024, efectuado por el submarino nuclear 'Imperator Alexandr III'.

Un año antes el 'Generalissimus Suvorov' lanzo un misil Bulavá desde el mar Blanco hacia el polígono Kurá, ubicado en Kamchatka, a orillas del Pacífico.EFE

(vídeo)