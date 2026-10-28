Tres empresas financieras de Corea del Sur reportan nuevos ciberataques

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Seúl, 28 oct (EFE).- Tres empresas financieras de Corea del Sur, incluyendo la plataforma de criptomonedas Bithumb, sufrieron ciberataques que expusieron los datos de miles de usuarios, afirmó este miércoles la agencia de noticias local Yonhap, tras una serie de intrusiones similares en bancos realizadas supuestamente con la ayuda de inteligencia artificial (IA) china.

La firma de inversión Daishin Securities afirmó en un comunicado de prensa, recogido por Yonhap, que "se ha filtrado la información de un total de 38.490 personas" debido a un ciberataque detectado el pasado 17 de octubre.

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La firma de corretaje de acciones y banca de inversión más grande por capitalización de mercado en Corea del Sur, Mirae Asset Securities, indicó por su parte en un comunicado que confirmó "indicios de acceso anómalo" a algunos sistemas web, aunque precisó que las filtraciones se limitan a la información utilizada en algunos sistemas empresariales y no a datos de usuarios.

Por su parte, Bithumb afirmó que se había filtrado información personal tras un ciberataque.

A principios de octubre, la Policía surcoreana abrió una investigación sobre una serie de ciberataques contra varias compañías financieras, incluidos los principales bancos del país, que sufrieron filtraciones de información de clientes. EFE