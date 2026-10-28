El primer ministro de Eslovenia felicita a Netanyahu por su "victoria" sin esperar a los resultados finales

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El primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, ha felicitado este miércoles a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, a quien ha atribuido la "victoria" de las elecciones legislativas, pese a que el bloque encabezado por su partido, el Likud, ha perdido la mayoría en el Parlamento y aún se desconoce si podrá formar Gobierno.

"Enhorabuena a Netanyahu y al Likud por su victoria. No es fácil luchar en dos frentes y salir victorioso", ha dicho en sus redes sociales antes de felicitar al que ha descrito como "el único Estado democrático" de Oriente Próximo por la elevada tasa de participación en estos comicios.

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"Valoramos nuestro diálogo y la larga amistad que une a nuestros países. Deseamos sinceramente paz y seguridad para el pueblo de Israel y un futuro mejor para toda la región", ha agregado el dirigente ultraconservador.

La formación de Netanyahu se perfila como el partido más votado con 26 escaños, al 90% del voto escrutado, si bien los 53 escaños que obtendría su bloque quedan lejos de los 61 que necesita para poder formar gobierno.

Mientras, la coalición encabezada por Gadi Eisenkot conseguiría 48 diputados, por lo que necesitaría pactar con las formaciones árabes, la Lista Unida y Raam, que han obtenido un resultado histórico con 12 y 7 representantes respectivamente.

En este contexto, Eisenkot ha mantenido "un largo día de reuniones, conversaciones y preparativos destinados a cumplir la voluntad de los votantes", según ha dicho en sus redes sociales.

"Nos esperan muchos más días largos de trabajo, pero seguimos centrados en la importante tarea que se nos ha confiado: traer el cambio a Israel y establecer un gobierno sionista comprometido con el servicio (militar) universal", ha agregado el también exjefe del Estado Mayor de Israel.

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En el mismo mensaje, ha defendido que "el pueblo ha expresado un voto de censura al Gobierno del 7 de octubre", en alusión a los ataques perpetrados por Hamás y otras milicias palestinas hace ya más de tres años, desatando la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza.

En esta línea, ha señalado que los israelíes han reprobado con su voto a "un Gobierno caracterizado por la evasión del servicio militar y al 'bloque de evasores' en su conjunto; un bloque que ha alcanzado su mínimo en dos décadas", refiriéndose a los partidos ultraortodoxos que han rechazado el servicio militar obligatorio para los estudiantes de la yeshivá.

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"Siento todo el peso de la responsabilidad y la confianza depositadas en mí por cientos de miles de ciudadanos que creen en el Estado de Israel y en el sionismo", ha agregado Eisenkot, antes de agradecer a quienes han apostado por su partido, Yashar, al que ha descrito como una formación "verdaderamente nacional que constituye una alternativa digna y de Estado para el gobierno".

"Estaremos a la altura del gran reto que tenemos ante nosotros. Actuaremos y triunfaremos. Os doy mi palabra", ha zanjado.