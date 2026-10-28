Presidente de Senado colombiano pide al Gobierno explicar presencia de militares de EE.UU.

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Bogotá, 28 oct (EFE).- El presidente del Congreso de Colombia, Honorio Henríquez, le pidió al Gobierno explicar la presencia de uniformados estadounidenses en el país, que participarán en ejercicios militares hasta el 11 de noviembre, y determinar si se ajustan a los procedimientos constitucionales y legales, con una autorización por parte del Senado.

El legislador señaló que existen inquietudes entre varios congresistas sobre la asistencia, la asesoría y la presencia de personal militar extranjero. "Cuál es el objeto, la presencia de la cooperación, y hablo del Gobierno de los Estados Unidos, el de Israel en este caso, para que estemos todos tranquilos de si se requiere o no la aprobación del Senado", afirmó Henríquez en una intervención este miércoles ante sus colegas.

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La solicitud se produce después de que el Comando Sur de Estados Unidos anunciara el envío de alrededor de 350 militares a Colombia para participar en ejercicios conjuntos con más de 400 soldados colombianos, en unas maniobras que se desarrollarán desde este viernes hasta el 11 de noviembre.

El presidente del Congreso sostuvo que, a su juicio, las actividades de capacitación realizadas en el marco de convenios de cooperación no requieren autorización del Senado, mientras que el tránsito de tropas, incluso dentro del territorio nacional y cuando están armadas, sí necesita el aval de esa corporación.

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Por ello, propuso invitar al titular de Defensa, Jorge Eduardo Mora, a una sesión o acudir al Ministerio para recibir las explicaciones correspondientes y cumplir con las responsabilidades del Legislativo.

"Quien más nos puede dar claridad de lo uno y de lo otro es el Ministerio de Defensa", agregó el senador, quien insistió en la necesidad de que los congresistas conozcan los detalles de las actividades militares.

El Ejército colombiano señaló que las jornadas se realizarán en el fuerte militar de Tolemaida, en el municipio de Nilo, departamento de Cundinamarca (centro), e incluirán el intercambio de tácticas y procedimientos entre unidades de ambos países para fortalecer su capacidad de operar conjuntamente.

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Según las Fuerzas Militares, estos ejercicios se realizan desde 2021 en Chile, Brasil, Perú y Colombia, "consolidándose como un espacio de intercambio de experiencias y fortalecimiento de las capacidades profesionales de los ejércitos participantes".

La cooperación militar forma parte además del acercamiento entre Bogotá y Washington desde que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, asumió el poder el pasado 7 de agosto, con la seguridad y la lucha contra el narcotráfico como ejes de la agenda bilateral.

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El mandatario formalizó la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. EFE