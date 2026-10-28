La Bolsa mexicana cae 0,76 %, contrario a mercados en el mundo y baja a 69.182,39 unidades

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Ciudad de México, 28 oct (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles un 0,76 %, para cerrar con caídas en cuatro de las últimas cinco sesiones, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a 69.182,39 unidades, en una sesión con avances en la mayoría de los mercados del mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, impulsadas por un mayor optimismo en el sector tecnológico, particularmente entre las empresas vinculadas con la inteligencia artificial", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

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En México, señaló la especialista, el IPC de la BMV se movió al contrario y "cerró la sesión con una pérdida de 0,76 % para caer en cuatro de las últimas cinco sesiones".

Al interior del mercado mexicano, añadió, destacaron las pérdidas de las emisoras: Genomma Lab (-6,03 %), GCC (-5,83 %), Bimbo (-4,31 %), Grupo Carso (-3,82 %) y Orbia (-3,15 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que pese al retroceso de este miércoles, el índice mexicano registra un avance del 7,74 % en lo que va de octubre y del 7,58 % en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,26 % frente al dólar al pasar de 18,68 a 18,63 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 194,5 millones de títulos por un importe de 15.522 millones de pesos (unos 833 millones de dólares).

De las 787 firmas que cotizaron en la jornada, 360 terminaron con sus precios al alza, 402 tuvieron pérdidas y 25 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el 4,57 %; de la empresa transportista Traxión (TRAXION A), con el 3,98 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 3,82 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la distribuidora de medicamentos Genomma Lab (LAB B), con el -6,03 %; de la empresa de materiales de construcción GCC (GCC), con el -5,83 %, y de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Bimbo (BIMBO A), con el -4,31 %. EFE