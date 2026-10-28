Ecuador pide al mundo darle al banano su auténtico valor y garantizar su sostenibilidad

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Guayaquil (Ecuador), 27 oct (EFE).- Ecuador, el mayor exportador mundial de banano, inauguró este martes la vigésima tercera edición de la mayor convención de la industria de esta fruta en Latinoamérica, con un pedido a los mercados internacionales a reconocer a través de los precios al consumidor final el auténtico valor de este fruto y garantizar su sostenibilidad.

Organizado por la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) bajo el lema 'Conectar para crecer', el Banana Time Guayaquil 2026 reúne hasta el próximo viernes a toda la cadena de valor de la industria del banano para debatir su futuro.

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Durante la inauguración, el presidente del directorio de AEBE, Nover Henriquez, señaló que hay alimentos que forman parte de la vida de las personas y "atraviesan generaciones, culturas y fronteras, y el banano es uno de ellos".

"Aquí está una de las paradojas de nuestra industria: hemos logrado que el banano sea una de las frutas más accesibles del mundo, pero no hemos logrado que su verdadero valor sea plenamente reconocido", agregó Henriquez.

"Detrás de cada banano existe mucho más que un precio. Hay productores que invierten y enfrentan riesgos, trabajadores que sostienen a sus familias y comunidades rurales que encuentran oportunidades de desarrollo y una industria que contribuye a la seguridad alimentaria de millones de personas", añadió.

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Henriquez destacó que el Banana Time Guayaquil llega en un año fructífero para la industria bananera ecuatoriana, al haber exportador hasta agosto 282 millones de cajas (de 18,14 kilos), con un crecimiento del 9,61 % en comparación al mismo periodo de 2025.

En ingresos para el país, esto se traduce en 3.000 millones de dólares en envíos de banano al mundo entre enero y agosto de 2026, lo que representa un 9 % más que en el mismo periodo del 2025, de acuerdo con el boletín mensual del Ministerio de Desarrollo Productivo.

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"Crecer en volumen no significa crecer en valor", apuntó el presidente del directorio de AEBE al recordar el desafiante año que enfrenta el sector, tras confirmarse un segundo caso en Ecuador del hongo Fusarium R4T, luego del primero del año pasado, y los riesgos del fenómeno climático de El Niño.

"Invitamos a nuestros socios comerciales, importadores y al 'retail' internacional a construir una nueva forma de reconocer y comunicar el valor de los alimentos esenciales", agregó Henriquez.

En palabras de Henriquez, "lo que alimenta a millones debe ser valorado por su impacto y su transcendencia, no por su precio".

Por ello, consideró que, si Ecuador es líder mundial en exportaciones de banano, también lo debe ser para instaurar una nueva visión de sostenibilidad en la industria y de responsabilidad compartida con los mercados de destino.

Recordó que AEBE, a través del Clúster Bananero y Platanero del Ecuador, integra una iniciativa internacional con una inversión de 1,5 millones de dólares para investigaciones frente al Fusarium R4T y la enfermedad bacteriana del Moko.

En esta ocasión, el Banana Time Guayaquil congrega a noventa empresas expositoras, un centenar de marcas y 29 especialistas nacionales e internacionales que integran un programa académico con conferencias sobre base productiva, sanidad vegetal y exportación.

También habrá un concurso y exhibición gastronómica sobre el potencial culinario del banano y el colofón lo pondrá el ciclista Richard Carapaz, campeón olímpico en Tokio 2020, con una conferencia sobre resiliencia. EFE

(foto) (vídeo)