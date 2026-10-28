El dólar escala a los 850 pesos en el mercado informal cubano, con tasa récord

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La Habana, 27 oct (EFE).- El dólar estadounidense batió un nuevo récord al cierre del mercado cambiario informal de Cuba este martes, al cotizarse a 850 pesos (CUP) y mantener la tendencia alcista de las últimas semanas.

Este nuevo máximo -registrado por el medio independiente El Toque, referente del mercado informal- coincide con una creciente dolarización parcial de la economía de la isla, marcada por una profunda crisis desde hace más de seis años.

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Esta subida de 7,5 pesos llega después de que en la jornada anterior el dólar estadounidense escalara a los 843 pesos (CUP) y tras romper la barrera de los 800 pesos a medidos de este octubre.

El euro ahora se cotiza a 932 pesos cubanos (CUP), tres pesos más que en la víspera cuando la tasa diaria informal lo fijó en 929 pesos (CUP), y 24 pesos por encima en la última semana desde que se cambió a 908 pesos.

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Por su parte, se mantuvo fijo este martes en 749 CUP por dólar y 837 CUP por euro, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba para personas naturales (Segmento III).

Los otros dos segmentos del cambio oficial se mantuvieron fijos: 24 pesos por dólar para las personas jurídicas y 120 pesos por dólar para las personas naturales y pequeñas empresas privadas cubanas.

El dólar comenzó a cambiarse a 24 pesos tras la Tarea Ordenamiento, una reforma del mercado cambiario implementada a principios de 2021 que no cumplió su objetivo de acabar con la dualidad monetaria en la isla y desestabilizó completamente la economía.

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El tipo de cambio informal alcanzó los 200 pesos el 2 de octubre de 2022 y los 300 el 10 de febrero de 2024. Luego la depreciación del peso se fue acelerando conforme se deterioraba la situación macroeconómica: escaló hasta los 400 pesos el 12 de agosto de 2025, y llegó a los 500 el 11 de febrero del 2026.

El Gobierno cubano ha criticado en varias ocasiones la tasa de referencia de El Toque, al asegurar que es una técnica para desestabilizar la economía nacional, que favorece la especulación y la inflación, y que detrás del medio están las presiones de Washington.

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La fuerte depreciación del peso cubano se debe por un lado a la profunda crisis estructural de la isla, que entre 2020 y 2025 ha perdido un 15 % de su producto interno bruto (PIB) y podría cerrar 2026 con una contracción del 10,3 %, según cálculos independientes.

A ello se suma la fuerte presión de Estados Unidos de los últimos meses con la aplicación de un bloqueo petrolero a la isla, más la incorporación de una serie de sanciones adicionales contra sectores vitales y los negocios con empresas extranjeras que han reforzado la crisis económica y energética en Cuba. EFE

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