Los casos de dengue se duplican en Perú respecto al mismo periodo de 2025

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Lima, 27 oct (EFE).- Los casos de dengue en Perú alcanzaron los 76.784 en lo que va de 2026, un 137 % más que en el mismo periodo de 2025 (32.372), aunque la cifra se mantiene aún lejos de los más de 260.000 contagios registrados en 2024.

Según recoge la página web habilitada por el Ministerio de Salud (Minsa), hay 81 defunciones reportadas por esta enfermedad hasta la semana 41 de este año, cuando ya ha comenzado la temporada de fuertes lluvias y calor provocados por el fenómeno climático de El Niño.

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Las regiones más afectadas por el dengue son La Libertad, con 14.452 casos; Piura, con 13.991; y Lambayeque, con 10.018, las tres ubicadas en la costa norte de Perú, donde se concentra tradicionalmente esta enfermedad debido a las lluvias y altas temperaturas.

El ministro de Salud, Luis Dyer, anunció el pasado jueves desde Piura una nueva compra de más de 1,1 millones de dosis de la vacuna contra el dengue y recordó que la vacunación está dirigida a personas de 10 a 20 años y se aplican dos dosis con un intervalo de tres meses.

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Otra de las iniciativas del ministerio es conformar 'Batallones contra el Dengue', grupos de inspectores, agentes comunitarios y brigadistas que tratan de identificar y eliminar criaderos, además de realizar el control larvario, dar orientación a los vecinos y vacunar a la población objetivo.

El ministro también aseguró que se trabaja con las autoridades regionales y locales para fortalecer la capacidad de respuesta ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

"Hemos priorizado 227 establecimientos de salud clave, 79 de ellos en la macro región norte, contamos con cerca de 5.000 brigadistas capacitados y listos para intervenir ante desastre con centros médicos equipados, personal capacitado y canales de atención ciudadana activos las 24 horas", subrayó Dyer. EFE

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