A siete días de las elecciones de EEUU: Alerta fraude y petróleo venezolano en Texas

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Washington, 27 oct (EFE).- A siete días de las elecciones de medio mandato, en las que Estados Unidos renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de elegir cargos estatales y locales:

El presidente, Donald Trump ha cuestionando repetidamente la legitimidad del sistema electoral. Sin embargo, el propio mandatario afirmó hoy que aceptará el resultado de las legislativas, en las cuales los sondeos indican que el Partido Republicano perderá el control de la Cámara Baja y podría incluso llegar a ceder el Senado, si considera que no ha habido irregularidades.

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Preguntado antes de los dos actos de campaña en los que participó este martes en Texas sobre si respetaría el desenlace de los comicios del 3 de noviembre sin importar qué partido obtiene la victoria, Trump respondió: "Lo haré, si son unas elecciones limpias".

Los demócratas tienen a una semana de las elecciones un 79 % de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes, un aumento de dos puntos respecto a la semana pasada.

Los promedios de Decision Desk reflejan que los demócratas tienen un 57 % de recuperar el control del Senado, un punto más que hace una semana. La contienda sigue ajustada en siete estados: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas, que están en manos republicanos, y Míchigan, que tiene los demócratas.

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Texas, el segundo estado más poblado de Estados Unidos, centró este martes la atención de Trump, que celebró dos mítines para movilizar a sus bases a una semana de las elecciones de medio mandato.

En Corpus Christi, el presidente aprovechó la llegada del primer cargamento de petróleo venezolano, fruto del acuerdo entre Washington y Caracas, para defender su política energética y prometer una bajada de los precios de los combustibles, que se han encarecido desde el inicio de la guerra con Irán.

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En un segundo mitin, Trump anunció un plan para eliminar las regulaciones sobre emisiones de metano aprobadas durante el Gobierno de su antecesor, Joe Biden, medida que defendió para reducir costes para los productores de petróleo y gas.

Los republicanos se juegan retener el escaño del Senado que disputa Ken Paxton frente al demócrata James Talarico. Una victoria demócrata supondría un vuelco en Texas, donde ningún candidato de ese partido ha ganado una elección estatal en 38 años.

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El vicepresidente JD Vance advirtió sobre la posibilidad de que algunos votantes de Alaska confundan al senador republicano Dan Sullivan, que busca la reelección, con el candidato independiente Daniel J. Sullivan Jr., lo que podría afectar a la contienda frente a la demócrata Mary Peltola.

"La gente está ocupada. La gente tiene sus vidas. La gente tiene sus trabajos", dijo Vance al ser preguntado por la similitud entre los nombres.

Por su parte, el Gobierno de Trump pidió a un tribunal que impida certificar los resultados si Sullivan pierde las elecciones.

Cada dos años, los estadounidenses renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, 33 de los 100 en que hay en total, dos por estado. Una de cada dos convocatorias coincide con las presidenciales, mientras que la otra se celebra a mitad del mandato presidencial de cuatro años por eso reciben el nombre de medio mandato, 'midterm' en inglés.

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En estas elecciones se disputan, además, los escaños del Senado por Florida y Ohio que dejaron Marco Rubio y JD Vance al asumir en 2025 los cargos de secretario de Estado y vicepresidente, respectivamente. Un total de 35 asientos.

Los escaños de la Cámara de Representantes se reparten entre los estados en función de su población y cada representante es elegido por un distrito electoral. California es el que tiene mayor representación, con 52 escaños, mientras que Alaska y Wyoming cuentan con uno solo.

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Los comicios de medio término incluyen también, según el estado y la localidad, la elección de gobernadores y alcaldes además de otros cargos locales y estatales como legisladores, jueces y fiscales, así como, en algunos casos, propuestas sometidas a referendo.

El presidente Trump hace campaña en Ohio, con especial énfasis en lograr apoyo para Jon Husted (que defiende precisamente el escaño que dejó JD Vance en el Senado), mientras que el popular expresidente Barack Obama vuelve a entrar en campaña con un mitin en Georgia, donde el senador demócrata Jon Ossoff busca la reelección frente al congresista republicano Mike Collins.

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Desde que Obama criticara públicamente a Trump en el pasado sábado por dedicar demasiados recursos a reformar la Casa Blanca, el presidente ha reaccionado con ataques cada día contra su predecesor y le ha acusado de ser un "presidente pésimo" al considerar que ha demostrado "desinterés" por mantener en buen estado lo que considera un patrimonio de todos los estadounidenses. EFE