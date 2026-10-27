Transportistas mexicanos levantan bloqueos viales tras reunión con el Gobierno

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Ciudad de México, 27 oct (EFE).- Transportistas mexicanos acordaron este martes retirar bloqueos en carreteras y suspender movilizaciones, que se habían extendido a más de la mitad del país, tras una reunión de trabajo en la que el Gobierno mexicano les ofreció abordar temas fiscales, seguridad e infraestructura, según informó una fuente oficial.

El sector movilizado demanda, entre otras cosas, seguridad en las carreteras, infraestructura, estímulos fiscales, transporte irregular, abusos de autoridad, tarifas de peaje y condiciones de operación.

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El acuerdo se produjo tras una reunión entre la Secretaría de Gobernación (Segob), representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y otras organizaciones del sector, en la que se estableció "una ruta de atención institucional".

"Se acordó realizar mesas de trabajo con las dependencias competentes para abordar temas de seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales", indicó la Segob en un comunicado.

Por su parte, las organizaciones de transportistas se comprometieron "a retirar definitivamente los bloqueos y suspender las manifestaciones del transporte de carga".

La Segob informó que será la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno, la que coordinará y acompañará estas reuniones para dar seguimiento a las peticiones y avanzar en la construcción de acuerdos con los transportistas.

El lunes, la Canacar junto con otras organizaciones mexicanas del transporte de carga exigieron la intervención directa de la presidenta, Claudia Sheinbaum, durante un paro nacional que afectó a 19 estados, mientras otras agrupaciones rechazaron los bloqueos y acordaron una agenda de trabajo con el Gobierno.

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Tras una reunión con la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, concretaron una agenda para esta semana, tanto federal como estatal, con autoridades de seguridad, infraestructura, trabajo y la Guardia Nacional.

En tanto, los transportistas en paro explicaron que no asistieron a esa reunión y denunciaron extorsiones, robos y asesinatos, cobros excesivos y sobrerregulación, y sostuvieron que los compromisos establecidos con Gobernación desde febrero de 2024 siguen sin traducirse en soluciones suficientes.

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El paro de los transportistas había sido anunciado por tiempo indefinido e incluyó convocatorias a caravanas, concentraciones y estacionamiento de unidades en carreteras de varios estados y vialidades de distintas ciudades, entre ellas la capital mexicana. EFE

(foto)