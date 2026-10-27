Portavoz argentino reitera que periodistas del caso LIBRA "operan y mienten" contra Milei

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Buenos Aires, 27 oct (EFE).- El portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, dijo este martes que los periodistas que investigaron el caso de la criptomoneda $LIBRA "operan" y "mienten" para perjudicar al presidente Javier Milei, y defendió las recientes descalificaciones del mandatario contra esos comunicadores.

"Javier Milei y este Gobierno respetan la libertad de expresión, respetan al periodismo de verdad, el que trabaja con transparencia, con respeto a la verdad y distinguimos a esos periodistas de los que operan, de los que mienten y de los que han usado la causa $LIBRA para perjudicar la reputación y la imagen de nuestro presidente", afirmó Ravier durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

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El pasado viernes, Milei llamó "ensobrados", "corruptos", "mercenarios de la mentira" y "fabricantes seriales de operaciones" a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, tras ser sobreseído por la Justicia.

Los cinco periodistas investigaron e informaron durante meses sobre el caso $LIBRA, la criptomoneda que Milei promocionó en sus redes sociales cuando salió al mercado, poco antes de que su valor colapsara y afectara a miles de inversores.

En referencia a estos periodistas, agregó: "Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta".

"El presidente, cuando se expresó, lo hizo con enojo, un enojo, creo yo, justificado, después de más de un año de todo tipo de operaciones donde se mintió sistemáticamente para perjudicar su imagen", dijo Ravier al defender la reacción violenta de Milei.

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El funcionario consideró que las palabras del mandatario no debían interpretarse literalmente y las definió como "una metáfora".

Esas declaraciones de Milei motivaron el rechazo de organizaciones defensoras de la libertad de prensa, entre ellas, Amnistía Internacional, que denunciará al mandatario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU.

Alconada Mon, maestro de la Fundación Gabo, Premio Pulitzer como integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) por los ‘Papeles de Panamá’, escribió en sus redes sociales: "Cuando las palabras son más que palabras, la violencia institucional afecta a la democracia".

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Novaresio, otra de las periodistas que han informado sobre &LIBRA, consideró que ésta es “la amenaza más fuerte que se le ha hecho en un sistema democrático a un periodista”, mientras que Volosin evalúa iniciar acciones judiciales. EFE

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