Más víctimas del Sodalicio piden reunión con León XIV en Perú para exponer su verdad

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Lima, 27 oct (EFE).- Un segundo grupo conformado por 75 víctimas del extinto grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) pidieron este martes que El Vaticano facilite un encuentro directo con una representación de los supervivientes durante el próximo viaje del papa León XIV a Perú y exigieron reparación integral.

El papa Francisco ordenó en 2025 la disolución del Sodalicio, tras una investigación sobre las denuncias de abusos sexuales, encubrimiento y corrupción económica, y su fundador Luis Fernando Figari fue igualmente expulsado de la organización que formó en 1971 en Perú y forzado a vivir confinado en Italia.

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Este martes, la Santa Sede anunció que durante el viaje del papa León XIV a Latinoamérica, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, "están previstos algunos encuentros con personas que han sido víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de la Iglesia", sin dar más detalles.

El anuncio se conoce después de que un primer grupo de 33 víctimas del Sodalicio pidió el lunes un encuentro con León XIV durante su próxima visita a Perú.

A través de una carta difundida este martes, firmada por otras 75 víctimas de Perú y otros países, los supervivientes del Sodalicio expresaron su agradecimiento al papa Francisco por haber suprimido dicha organización y por haber nombrado al comisario pontificio Jordi Bertomeu Farnós, encargado del proceso de liquidación de los bienes del Sodalicio y de hacer posible la reparación integral de las víctimas.

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También agradecieron a León XIV "por haber confirmado las disposiciones de su predecesor y le pedimos que, durante su próximo viaje al Perú, mantenga un encuentro con una representación de los supervivientes del Sodalicio".

"Nuestra voz debe ser escuchada directamente por el Santo Padre, y nuestra situación no puede quedar relegada mientras continúan pendientes la verdad, la justicia y la reparación", señalaron antes de exponer distintas denuncias y solicitudes.

En primer lugar, denuncian que, pese a la supresión del Sodalicio, su estructura económica continúa activa, y señalan que hay bienes que tenían carácter eclesial y se han privatizado, en lugar de haberse puesto a disposición de la Santa Sede para contribuir a la reparación integral de las víctimas.

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También pidieron explicaciones sobre la participación del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga en una operación vinculada al desarrollo de nuevos cementerios junto con la Asociación Civil San Juan Bautista, una de las entidades que vinculan a la estructura económica del Sodalicio.

"No aceptamos que nuevas operaciones económicas vinculadas a estas estructuras avancen sin explicaciones suficientes sobre el origen, la titularidad y el destino de los bienes relacionados con la estructura económica del Sodalicio", señalan.

Por otro lado, los supervivientes denunciaron que en la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, situada en el distrito limeño de La Molina, el que fue secretario de Figari durante 20 años, Ignacio Blanco Eguiluz, continúe impartiendo clases y que el sacerdote Juan Carlos Rivva Lamas, acusado de abusos por varias víctimas, continúe ejerciendo como párroco.

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"Pedimos al cardenal Carlos Castillo que actúe con decisión, escuche a los supervivientes y adopte las medidas necesarias para garantizar que los espacios eclesiales no se conviertan en lugares de continuidad, legitimación o normalización de estructuras asociadas al daño que hemos sufrido", exponen.

Además, los supervivientes denunciaron la decisión de la Fiscalía de archivar, el pasado 5 de octubre, la investigación relativa a presuntos hechos de lavado de activos atribuidos a la Asociación Civil San Juan Bautista, porque consideran que no ofrece "una respuesta suficiente a la gravedad de las cuestiones que deben esclarecerse".

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"No aceptamos que la supresión del Sodalicio se convierta en una operación meramente formal mientras su estructura económica permanece activa y las víctimas seguimos esperando una reparación efectiva", concluyen. EFE