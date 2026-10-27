Segway presenta sus patinetes ZT3 MAX y MAX G3 Pro, uno todoterreno y otro con 80 km de autonomía a velocidad máxima

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Segway ha presentado sus nuevos patinetes eléctricos ZT3 MAX, diseñado para todo tipo de terrenos, y MAX G3 Pro, con 80 km de autonomía a velocidad máxima, que cuentan con el nuevo estándar 'Range at Max. Speed' pensado para ofrecer una estimación de autonomía real que se aleja de las cifras obtenidas en condiciones de laboratorio y a velocidades reducidas.

Los nuevos patinetes Segway eKickScooter ZT3 MAX y Segway eKickScooter Ninebot MAX G3 Pro llegarán a España, Alemania y Francia en noviembre para cubrir algunos de los aspectos que los usuarios europeos están demandando en este tipo de movilidad urbana: la frenada, la autonomía, el servicio posventa y todo lo que tiene que ver con la experiencia de uso general.

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Si Segway ya en 2024 fue la primera marca en obtener la certificación TÜV Rheinland por su prueba 'Range at Max. Speed', que mide la distancia recorrida a velocidad máxima real, en los dos nuevos patinetes, con el objetivo de ofrecer una estimación de autonomía más realista, ha endurecido las pruebas al medir los modos de conducción a máxima velocidad hasta que el patinete no es capaz de mantener el 60 por ciento de esa velocidad.

"Por encima de cualquier otra cosa, los usuarios europeos querían saber una cosa: ¿qué distancia puede recorrer realmente mi patinete eléctrico a la velocidad a la que suelo circular?", ha afirmado el vicepresidente del Grupo de Negocio de Micromovilidad de Segway, Johnny Zhang, para a continuación precisar que llevan impulsando "esta transparencia desde 2024, porque la confianza no es una cifra de marketing, sino algo que se comprueba cada vez que se utiliza el patinete".

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En lo que respecta a las especificaciones, el ZT3 MAX, diseñado como el patinete todoterreno capaz de pasar por calles adoquinadas y superficies irregulares, se caracteriza por un motor de 2.200 W (+38 % respecto al ZT3 Pro) capaz de superar pendientes del 30 por ciento y una autonomía de 60 km a velocidad máxima (25 km/h).

Asimismo, se distingue por su doble freno de disco de 140 mm y un sistema inteligente de frenado combinado (ICBS), doble suspensión hidráulica de dos etapas y horquilla delantera de doble corona, además de un neumático delantero de 12 pulgadas y trasera de 11 pulgadas.

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En cambio, el MAX G3 Pro lleva una batería de 899 Wh / 19,2 Ah que ofrece una autonomía de 80 km a la velocidad máxima (25 km/h), e integra un sistema de carga rápida de un único cable y compatibilidad con carga de doble entrada (dos cargadores al mismo tiempo).

Además, cuenta con pantalla inteligente TFT a color de 2,4 pulgadas, que se caracteriza por ofrecer navegación giro a giro. Incorpora doble freno de disco de 140 mm y sistema inteligente de frenado, neumáticos autosellantes (eliminan casi por completo el riesgo de pinchazo convencional), resistencia al agua IPX6 del cuerpo del patinete (protección contra chorros de agua potentes) e IPX7 de la batería (soporta inmersión completa hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos).

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Por otro lado, el servicio posventa, que Segway considera un pilar fundamental, se ha ampliado en su red europea hacia el canal especializado para dar una asistencia más rápida, sencilla y cercana a los usuarios.

Para ello, la compañía china ha reforzado la red local de reparación con distribuidores de servicio certificados (Segway Service Dealers); ofrece un programa de autorreparación para reparaciones sencillas con recambios originales, kits de herramientas y vídeos de reparación; y apuesta por un desarrollo de productos que se centra en la facilidad de mantenimiento y reparación con el objetivo de resolver las incidencias más habituales en 30 minutos.

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