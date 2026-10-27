Cate Blanchett y Jenny Holzer, entre los Praemium Imperiale de Japón de 2026

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Tokio, 27 oct (EFE).- La actriz australiana Cate Blanchett y la artista estadounidense Jenny Holzer recibieron este martes el galardón Praemium Imperiale otorgado anualmente por la Asociación de Arte de Japón, uno de los premios internacionales de arte más prestigiosos del mundo.

Blanchett (Melbourne, 1969), actriz y productora de renombre internacional, fue galardonada en la categoría de teatro/cine por su "refinada actuación y amplia labor social", empoderando a cineastas refugiados y amplificando las voces de mujeres y personas trans.

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"Al analizar un texto, busco el impacto que las palabras tienen en las personas y los espacios que me rodean", dijo Blanchett en una rueda de prensa tras recibir el premio, "dados los tiempos que vivimos, presto atención a las personas que se niegan rotundamente a escuchar lo que se dice, y los lugares que silencian estas conversaciones".

La Asociación de Arte japonesa alabó por su parte las "excepcionales contribuciones artísticas al cine y al teatro" de la actriz, junto con "su dedicación a las causas humanitarias".

En la categoría de pintura, resultó ganadora Jenny Holzer (Ohio, 1950) por haber "desafiado muchas de las convenciones del arte tradicional" con su obra, desde finales de la década de 1970, cuando publicó en Nueva York de forma anónima dos de sus series más icónicas: 'Truismos' y 'Ensayos inflamatorios'.

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Holzer, que cuenta con instalaciones permanentes en museos como el Guggenheim de Bilbao, presenta textos que van desde documentos gubernamentales desclasificados que detallan abusos a prisioneros hasta poesía y prosa, con letreros de luces LED como seña de identidad.

También fue distinguido el arquitecto estadounidense de origen polaco Daniel Libeskind (Lodz, 1946), por su "capacidad para evocar la memoria cultural a través de" una obra "original y de gran carga emocional", guiado por un "firme compromiso con la sostenibilidad".

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El Praemium Imperiale de escultura fue para el británico Andy Goldsworthy (Cheshire, 1956), por su "exploración sobre los efectos del tiempo, la relación entre humanos y tierra, y la belleza en la pérdida y regeneración".

Mientras, el de música fue para el estadounidense de origen sueco Herbert Blomstedt (Massachussets, 1927), consagrado como uno de los directores de orquesta más destacados de Escandinavia, con motivo de su "dominio absoluto de la partitura y el compromiso inquebrantable con la interpretación de la obra del compositor".

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El galardón está dotado con 15 millones de yenes (85.100 euros/95.100 dólares, al cambio actual) y fue creado en 1988 para conmemorar el centenario de la Asociación de las Artes de Japón y como reconocimiento a artistas de todo el mundo destacados por su contribución al desarrollo y la promoción culturales.

Entre los artistas que han sido distinguidos anteriormente están la actriz italiana Sofía Loren (2010), la pintora japonesa Yayoi Kusama (2006), el arquitecto español Rafael Moneo (2017) y el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado (2021). EFE

(foto)(vídeo)