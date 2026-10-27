Netanyahu invoca a Trump para pedir el voto con el foco en Irán y ordena derrocar a las autoridades iraníes

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha pedido este lunes el voto de cara a las elecciones que afronta su país este martes tomando el patrocinio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien ha asegurado que con ningún otro hipotético mandatario israelí "estará dispuesto a tomar medidas para eliminar, de una vez por todas, la amenaza iraní", una meta para la que, además, ha asegurado haber dado ya instrucciones a la Inteligencia y las Fuerzas Armadas de "derrocar" a las autoridades de la República Islámica.

"Él (Trump) tiene dos años más por delante y les pide que voten por mí. Afirma que sólo conmigo estará dispuesto a tomar medidas para eliminar, de una vez por todas, la amenaza iraní", ha manifestado el dirigente israelí en una intervención en el canal 14 de la televisión israelí, próximo al propio gobernante.

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Netanyahu ha afirmado que la República Islámica es "un régimen que se tambalea, maltrecho y golpeado" pero que "ha reactivado su programa nuclear", al hilo de lo cual lo ha comparado con "un animal herido" que podría "arremeter en un último acto desesperado y destruir (Israel)".

Además, ha asegurado que "varios estados árabes, no sólo uno o dos", están "a la espera de ver si llevamos esta misión a cabo" para unirse a los acuerdos de Abraham, que ha definido como una "posibilidad de asegurar un futuro estable para el Estado de Israel".

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NIEGA CONFLICTO ALGUNO CON EL JEFE DEL EJÉRCITO

El dirigente israelí ha querido también salir al paso a través de redes de un supuesto enfrentamiento con el jefe del Estado mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, a quien planearía destituir si sale elegido para formar el próximo Gobierno, según informa el Canal 12, en medio de noticias que apuntan a una brecha cada vez más profunda a raíz de la exigencia del primer ministro de que se realicen preparativos militares relacionados con Irán de cara a las elecciones.

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En concreto, el Canal 12 afirma en la nota en cuestión que la ruptura se considera irreparable y que es poco probable que Zamir permanezca en su cargo, aunque podría dimitir antes de ser destituido.

En cambio, poco después de la publicación de la noticia, la Oficina de Netanyahu ha desmentido "las informaciones sobre el primer ministro y el jefe del Estado Mayor", calificándolas de "noticias totalmente falsas de principio a fin", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

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De hecho, el propio Netanyahu ha denunciado "otra noticia falsa en los canales del pánico 12 y 13 en la víspera de las elecciones", aclarando que no tiene "intención de despedir al jefe del Estado Mayor", si bien sí la tiene de "eliminar definitivamente la amenaza nuclear iraní". "Lo haré junto con mi amigo el presidente Trump, y también firmaremos acuerdos de paz con otros países", ha expresado.

Ya el ministro de Defensa, Israel Katz, salió en la víspera a negar cualquier desavenencia entre la cúpula política y la militar. "Desde que asumí el cargo de ministro de Defensa, la coordinación entre el primer ministro, las FDI y yo en el tema de Irán ha sido total, con logros históricos sin precedentes en beneficio de la seguridad del Estado de Israel", remarcó en redes.

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Asimismo, Katz quiso aclarar "de manera categórica que no hubo ninguna intención de Israel de iniciar un ataque contra Irán antes de las elecciones en Israel, cuando aclaramos que, en caso de que Irán atacara a Israel, responderíamos con gran fuerza". "Todas las publicaciones al respecto son completamente falsas", ha apostillado.

"El intento de los miembros de la oposición de explotar estas publicaciones para atacar al primer ministro y a mí, y para poner en duda nuestros juicios, en un momento en que estamos impedidos por razones comprensibles de referirnos a los detalles del asunto iraní, es vergonzoso e irresponsable", ha lamentado.

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