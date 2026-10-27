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Abastecimiento desde China: Exposición China Smart Living en República Dominicana 2026

PR Newswire

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SANTO DOMINGO, República Dominicana, 26 de octubre de 2026

SANTO DOMINGO, República Dominicana, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- ¡Marquen sus calendarios! La Exposición China Smart Living (República Dominicana) 2026 se llevará a cabo por todo lo alto del 29 al 31 de octubre de 2026 en el Hotel Dominican Fiesta en Santo Domingo, República Dominicana.

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Este evento comercial B2B de primer nivel ofrece acceso directo a los principales fabricantes, proveedores y expertos de la industria chinos. Esta exposición, que conecta la innovación china con el mercado latinoamericano, es una cita ineludible para importadores, distribuidores y minoristas que buscan ampliar sus líneas de productos.

¿Qué cabe esperar?Explore diversos sectores y encuentre exactamente lo que su empresa necesita:

Energía verde y tecnología: Paneles solares de alta eficiencia, inversores de potencia inteligentes, cargadores para vehículos eléctricos y robots de servicio comercial de última generación diseñados para aumentar la eficiencia operativa.

Hogar y vida inteligentes: Muebles modernos personalizados, láminas decorativas de PVC de alta calidad, pintura ecológica de primera calidad y cristalería de acero inoxidable de alta gama para realzar la vida cotidiana.

Electrodomésticos y equipos comerciales: Dispensadores de agua avanzados, máquinas de hielo industriales y vitrinas refrigeradas comerciales diseñadas para ofrecer eficiencia energética y durabilidad.

Ferretería e industria: Herramientas eléctricas de alta resistencia, motores hidráulicos de precisión, elementos de fijación (tornillos) y soluciones integrales de cables y alambres para aplicaciones industriales exigentes.

Repuestos y accesorios para automóviles: Componentes de transmisión fiables, infladores de neumáticos portátiles y vehículos de movilidad eléctrica, todos ellos cumpliendo con los rigurosos estándares de calidad de los fabricantes de equipos originales (OEM).

Bienes de consumo diarios: Una enorme variedad de juguetes, artículos de papelería, suministros médicos e ingredientes alimentarios de primera calidad para satisfacer la alta demanda del mercado de consumo.

¿Por qué asistir?Reúnase cara a cara con fábricas OEM/ODM fiables y elimine a los intermediarios. Descubra precios directos de fábrica altamente competitivos y establezca relaciones de colaboración a largo plazo y mutuamente beneficiosas.

Al asistir, optimizará su cadena de suministro, explorará las tendencias emergentes del mercado y experimentará de primera mano cómo la innovación china puede impulsar su negocio. Tanto si buscas lanzar una nueva línea de productos como si deseas ampliar tu inventario actual, esta es tu oportunidad de llevar el futuro de la vida inteligente a la República Dominicana y más allá.

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¡Te esperan emocionantes eventos simultáneos! Únase a nuestra gran ceremonia de inauguración, sesiones exclusivas para establecer contactos y seminarios de promoción de productos. Diseñados para ayudarte a descubrir China y sus productos innovadores, estos eventos te ayudarán a desbloquear nuevas oportunidades de negocio y a maximizar tu éxito.

Anoten en sus calendarios las fechas del 29 al 31 de octubre de 2026 en Santo Domingo. No te pierdas el futuro de la vida inteligente. ¡Esperamos darle la bienvenida!

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/abastecimiento-desde-china-exposicion-china-smart-living-en-republica-dominicana-2026-302920149.html

FUENTE China Smart Living Exhibition