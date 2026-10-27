Petroperú destinará el 57 % de 475 millones de dólares a comprar crudo y combustibles

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Lima, 26 oct (EFE).- La petrolera estatal peruana Petroperú destinará el 57 % de un crédito puente de 475 millones de dólares a la compra de crudo y combustible, y el 43 % restante a atender obligaciones financieras y el pago de deudas comerciales vencidas, informaron este lunes fuentes oficiales.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), que es la responsable de instruir el uso de estos recursos, señaló en un comunicado que el crédito ya fue desembolsado y será utilizado "para sostener la operación de la petrolera, asegurar la compra de crudo y combustibles y atender compromisos financieros y comerciales".

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La agencia determinó, en ese sentido, que el 57 % del monto total se destinará a la adquisición de crudo y combustibles, el 30 % a atender obligaciones financieras, y el 13 % al pago de deudas comerciales vencidas con proveedores.

"Esta distribución busca atender necesidades inmediatas de la compañía, fortalecer su liquidez y contribuir a mantener la continuidad de sus operaciones", sostuvo.

Detalló que la "compra oportuna" de crudo e insumos permitirá sostener el funcionamiento de la Refinería de Talara y contribuir al abastecimiento de combustibles en el país.

Además, que el pago de obligaciones financieras y deudas con proveedores ayudará a ordenar los compromisos de corto plazo y a recuperar las condiciones necesarias para mantener la cadena de suministro de la empresa.

Esta financiación se concretó a inicios de septiembre pasado, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para fortalecer la situación operativa y financiera de Petroperú.

El pasado 20 de octubre, la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador informó de la adjudicación de dos contratos a Petroperú para exportar 16,2 millones de barriles de crudo Oriente, ventas que generarán ingresos estimados de 1.652 millones de dólares.

La empresa ecuatoriana señaló que el crudo contribuirá al abastecimiento de la Refinería de Talara, lo que la convertirá en su "principal proveedor de crudo".

A raíz de su crisis financiera, la compañía había reducido el refinamiento de crudo a 65.000 barriles diarios, a pesar de que la Refinería de Talara, cuya modernización agravó su capacidad financiera al costar unos 6.000 millones de dólares, tiene una capacidad para 95.000 barriles.

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La empresa reportó pérdidas acumuladas por 468 millones de dólares en 2025, que representaron el 54,5 % de su patrimonio, y una caída de ventas de 2,5 % respecto a 2024.

El pasado viernes, el ministro peruano de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, aseguró que Petroperú registra en lo que va de este año un resultado positivo de 600 millones de dólares antes de impuestos y depreciación, con lo que, a su juicio, ha dejado atrás la grave crisis financiera que obligó al Gobierno a aprobar varios rescates. EFE

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