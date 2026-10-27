Laura Ramírez, redactora de Europa Press, premio 'Unamuno amigo de los protestantes' 2026 por su "profesionalidad"

27/10/2026 Laura Ramírez Sánchez, periodista de Europa Press. ESPAÑA EUROPA MADRID SOCIEDAD LAURA RAMÍREZ SÁNCHEZ

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El diario Protestante Digital ha otorgado el premio 'Unamuno, amigo de los protestantes' a Laura Ramírez Sánchez, periodista de Europa Press, por "su profesionalidad, accesibilidad y cercanía con las diferentes confesiones, también la protestante".

Así lo ha expresado este martes el presidente de Protestante Digital, Pedro Tarquis, quien ha puesto en valor "la seria y callada labor de las agencias de noticias, frente al frecuente amarillismo que invade medios y redes, que se une al trabajo casi anónimo de excelentes profesionales como Laura Ramírez".

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Además, Tarquis ha destacado "el acierto de Europa Press de mantener por 16 años a una misma periodista especializada en religión --algo que es excepcional hoy en día--". "Frente a los estigmas y sambenitos", opina que Laura Ramírez "ha tenido una visión neutral pero empática, basada en la comprensión de la realidad evangélica más allá de las caricaturas, a lo que ha unido un trato y acceso personal que ha hecho que podamos reconocernos en sus publicaciones".

Por todo ello, el jurado del galardón ha decidido de forma unánime la concesión del premio a Laura Ramírez, que se une a otros periodistas galardonados como Juan José Bedoya y Ana Gonzáles Alfageme ('El País'), Eva Díaz Pérez ('El Mundo') y José Manuel Vidal (Religión Digital).

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Laura Ramírez (Madrid, 1987) es licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Tras realizar prácticas en el diario 'El Mundo', en 2009 entró a trabajar en la agencia de noticias Europa Press, donde ha desarrollado su carrera en la sección de Sociedad como redactora especializada en la información religiosa, así como de infancia, familias, dependencia y ONG.

Durante su trayectoria, la periodista ha realizado la cobertura de dos cónclaves y varias visitas papales. También ha llevado a cabo numerosas entrevistas a líderes de las distintas confesiones así como a responsables políticos y ha viajado a países de África y Centroamérica para informar sobre distintos proyectos humanitarios.

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En 2019 recibió el X Premio Lolo de Periodismo Joven, otorgado por la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIPE) por el enfoque "humano" de las informaciones que elabora la periodista especializada en información social y religiosa.

PLURALIDAD Y CONVIVENCIA

Este nuevo reconocimiento, cuya ceremonia de entrega se realizará en enero o febrero de 2027, reconoce desde 2006 a personas o instituciones españolas no protestantes, que han contribuido significativamente a la pluralidad y convivencia de la sociedad, especialmente en cuestiones relacionadas con los evangélicos españoles.

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Entre quienes han recibido el premio 'Unamuno, amigo de los protestantes' se encuentran instituciones, políticos, periodistas e intelectuales como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura.

También han sido reconocidos con este galardón el escritor y académico de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) Antonio Muñoz Molina, el exministro de Justicia y exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, o el exdirector de RTVE José María Calviño.

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La XVIII edición del Premio 'Unamuno amigo de los protestantes' coincide con el 150 aniversario de la fundación de la Alianza Evangélica Española, entidad que auspicia al diario y que representa al protestantismo español en la Alianza Evangélica Europea (EEA, presente ante la UE en Bruselas) y en la Alianza Mundial (AEM), con sede en Nueva York.