Irene Villa desvela el delicado momento que atraviesa su marido, David Serrato: "Lloré como ya no recordaba"

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"Octubre... ¡otro susto de muerte!". Así comienza el mensaje con el que Irene Villa ha dado a conocer a través de redes sociales el delicado trance de salud que está atravesando su marido, David Serrato, un mes después de celebrar su segundo aniversario de boda. Con el optimismo y la fuerza que caracteriza a la deportista paraolímpica, ha revelado en su cuenta de Instragam que tenían planes de hacer su 5º Camino de Santiago juntos cuando, tras "meses de dolor sin saber lo que tenía, acabamos en Urgencias".

"Un TAC anunció trombos, embolismo pulmonar, paquetes adenopáticos, ganglios en distintas zonas del tórax..." ha explicado junto a un vídeo en el hospital con su pareja, confesando que "tres semanas después tengo la esperanza de que todo quede en un susto, aunque hay que esperar los resultados de la biopsia".

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"Como dice @davidserrato_com la vida nos para por alguna razón... ¡llevamos 5 años viajando sin parar! Entre otras cosas porque una vive en Madrid y otro en Soria. Toca abandonar mi ritmo frenético, y adaptarme al suyo, al soriano ¡POR SALUD!" ha relatado a sus seguidores.

Y aunque están siendo momentos muy duros, Irene ha revelado con mucho sentgido del humor que "como siempre busco el lado positivo de las cosas: he descubierto nueva faceta: ¡aprendiendo a cocinar a mis 47! Justo esta noche me invitan al programa @masterchef_es y digo que no cocino, pero ¡me estoy convirtiendo a la fuerza en enfermera-cocinera!".

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"Días en los que lloré como ya no recordaba..." se ha sincerado, confesando que "3 pilares nos han sostenido: AMOR, FE Y ¡HUMOR!". "El tío no pierde su sentido del humor ni muerto de dolor!" ha expresado orgullosa de la positividad con la que David está afrontando su hospitalización y la incertidumbre a la espera de conocer el resultado de las pruebas médicas a las que se ha sometido.

Un mensaje en el que ha querido agradecer a su madre y a sus respectivas hermanas que se hayan ocupado de sus tres hijos -fruto de su matrimonio con Juan Pablo Lauro- y hayan hecho "magia" con su "espiritualidad y sanación", y a sus "familias, enfermeras y al gran equipo de amig@s y brujitas buenas que os habéis volcado con mensajes, energías, oraciones y deseos sanadores".

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"Mi mantra es EL AMOR CURA" ha finalizado, reconociendo que ahora lo que "toca" es "bajar el ritmo y confiar en que todo salga bien".