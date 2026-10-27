Bedsonline+ (HBX Group) lanza nuevos paquetes de viaje para asesores en Estados Unidos y Canadá

02/09/2026 HBX Group ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA HBX GROUP

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Bedsonline+, la marca de reservas para asesores de viajes de HBX Group, ha lanzado una nueva solución que permite reservar vuelos, alojamiento y experiencias en un mismo lugar, impulsada por PerfectStay y disponible desde el 26 de octubre en Estados Unidos y Canadá, con una próxima ampliación a Reino Unido, España y Francia.

La nueva propuesta integra paquetes de viaje con vuelos, hoteles y experiencias en distintos destinos. La oferta incluye hoteles de tres a cinco estrellas y una amplia variedad de aerolíneas, con opciones que van desde viajes estándar hasta vuelos en clase business.

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La solución está integrada en la plataforma Bedsonline+, por lo que los asesores no necesitan registrarse de nuevo ni utilizar otros datos de acceso. De este modo, pueden consultar y comercializar los paquetes desde su entorno de trabajo habitual, sin tener que buscar proveedores por separado, crear sus propios paquetes o gestionar cada parte de la reserva en distintos sistemas.

Según la compañía, el lanzamiento permitirá a los asesores ampliar su oferta y desarrollar su negocio. Además, incluye una comisión de lanzamiento sobre el paquete completo, incluidos los vuelos.

El servicio también ofrece atención al cliente las 24 horas del día, los siete días de la semana, y protección de las reservas, con el respaldo de la experiencia de PerfectStay en la organización de paquetes de viaje.

Con estas prestaciones, la compañía busca facilitar la gestión de las reservas y ofrecer a los clientes la posibilidad de contratar más servicios de su viaje desde una única plataforma.

Bedsonline+ Packages está disponible para los asesores de viajes de Estados Unidos y Canadá desde el 26 de octubre. La compañía prevé ampliar su disponibilidad a Reino Unido, España y Francia más adelante durante el mismo mes.