Aday Mara y Hugo González crecen en las victorias de Oklahoma City Thunder y Boston Celtic

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El pívot español Aday Mara ha logrado este lunes el primer doble-doble de su carrera en la NBA en la victoria de los Oklahoma City Thunder sobre los Phoenix Suns (125-114), mientras que su compatriota Hugo González también tuvo una actuación destacada en la paliza de los Boston Celtics sobre Chicago Bulls (134-99) en la que participó anotando 13 puntos.

Los Oklahoma City siguen imparables en este inicio de temporada. Esta madrugada se han impuesto en el Paycom Center a los Suns (125-114) para firmar su cuarto triunfo del curso (4-0). Un partido en el que los Thunders estuvieron liderados por la dupla Ajay Mitchell y Shai Gilgeous-Alexander que anotaron entre ambos 56 puntos. Además, el pívot español Aday Mara firmó el primer doble-doble de su carrera NBA con 11 puntos --4 de 6 en tiros de campo-- y 10 rebotes.

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Por su parte, el otro español que estuvo presente en la jornada, Hugo González, también tuvo un papel destacado en la contundente victoria de Boston sobre los Bulls. El base madrileño contribuyó con 13 puntos, cinco rebotes y dos asistencias en los casi 24 minutos que estuvo sobre el parqué del TD Garden, firmando un 3 de 3 en tiros de campo. Además, con él en pista, el +/- de los Celtic se disparó hasta el +34, siendo el segundo mejor jugador en este apartado estadístico del encuentro.