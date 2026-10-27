Herzog tras votar en Jerusalén: "Deseo lo mejor al pueblo de Israel"

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Jerusalén, 27 oct (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, votó este martes en un colegio electoral del barrio de Rehavia de Jerusalén y afirmó, tras depositar su papeleta, que desea "lo mejor al pueblo de Israel" en estos comicios, en los que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se juega su reelección.

"Deseo lo mejor al pueblo de Israel, a mi nación, a mi maravillosa nación, mucho éxito en esta elección", dijo a los periodistas después de votar junto a su mujer.

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Al colegio donde votó Herzog, correspondiente al de su residencia en el barrio de Jerusalén Oeste, acudieron desde primera hora ciudadanos religiosos, seculares y ortodoxos mezclados.

Fuera del colegio, los principales partidos habían colocado expositores para seguir haciendo campaña, lo cual en Israel se permite hacer hasta el cierre de los colegios, cosa que ocurrirá a las 22.00 hora local (20.00 GMT).

Herzog añadió que "ésta es la historia de Israel: un país increíble y una nación increíble que acude a votar y a decidir cuál será nuestro futuro y hacia dónde nos dirigimos".

Cuando se publiquen los resultados definitivos del recuento de votos, para lo que hay de plazo hasta el 4 de noviembre, Herzog tendrá una semana para reunirse con los representantes de los partidos y encargar a uno de los candidatos la formación de un gobierno.

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Un total de 38 partidos concurren a las elecciones, si bien se espera que solo 11 superen el umbral del 3,25 % del electorado necesario para obtener representación parlamentaria, en unos comicios con dos bloques muy reñidos que, según las últimas encuestas, no tendrían mayoría para gobernar sin el apoyo de los partidos árabes. EFE

(foto) (vídeo)