El rey aparece sin gafas de sol tras la operación de cataratas en un acto en Madrid

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Madrid, 26 oct (EFE).- El rey ha aparecido este lunes por la tarde en un acto académico en Madrid sin gafas de sol y con total normalidad menos de dos días después de someterse a una operación de cataratas en su ojo izquierdo el pasado sábado por la noche en Oviedo.

Felipe VI preside este lunes por la tarde el acto de inauguración del curso de las Reales Academias, después de que el domingo por la mañana recibiera el alta en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo, tras la intervención quirúrgica.

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El jefe del Estado, que salió sonriente y a pie con unas gafas de sol de la clínica ovetense, aseguró a los medios de comunicación que se encontraba muy bien.

La operación tuvo lugar sobre las 21:30 horas del sábado, tras regresar de una jornada junto con la reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía en la localidad asturiana de Llanes, a cuya Cofradía de Pescadores de Santa Ana entregaron el premio del Pueblo Ejemplar.

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Fue una intervención rutinaria que se resolvió en media hora tras lo que pasó la noche en este instituto oftalmológico, indicaron fuentes de la Casa Real, que ya explicaron que la agenda prevista de Felipe VI se mantendría sin cambios.