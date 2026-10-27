Peter Gabriel elige un cuadro del pintor español Genovés como portada de su nuevo sencillo

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València, 26 oct (EFE).- El músico británico Peter Gabriel ha elegido un cuadro del pintor español Juan Genovés, 'Bloques', como imagen de su nuevo sencillo, 'Who are we talking to?', porque para el artista multidisciplinar y exmiembro de Genesis "ilustra a la perfección algunas de las ideas presentes en la música" y las barreras que dividen a las personas y dificultan su unión.

Así se recoge en la explicación que el propio Peter Gabriel ofrece junto al vídeo de su nuevo single, que formará parte de su nuevo disco 'o\i', y que al igual que el resto de adelantos de su próximo elepé se publica coincidiendo con la luna llena.

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"La obra de este mes es del artista español Juan Genovés y se titula 'Bloques'. Cuando la vi, sentí que daba en el clavo. De alguna manera, como muchas de las imágenes del álbum, ilustra a la perfección algunas de las ideas presentes en la música", señala el autor de discos como 'So' y 'Us' y uno de los artistas más influyentes de su generación, tanto por experimentar con nuevos sonidos y formatos como por hacer visibles músicas de todo el mundo.

"Sus reflexiones sobre la opresión política y la resistencia muestran a mucha gente común enfrentándose a estos grandes entornos geométricos. Imagino que el título 'Bloques' se refiere a estos grandes bloques físicos dentro del cuadro, que parecen representar las barreras que dividen a las personas y dificultan su unión", añade Gabriel.

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A su juicio, Genovés (València, 1930-Madrid, 2020), uno de los artistas más reconocibles del arte contemporáneo español y autor, entre otras obras emblemáticas, del cuadro 'El abrazo', erigido como uno de los símbolos plásticos de la Transición española, "creía que estos bloques eran un poder, una fuerza, que podía emplearse para el bien o para el mal, lo cual resulta muy apropiado para esta canción". EFE