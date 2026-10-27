El desplazamiento interno aumenta en Ucrania ante los ataques rusos, alerta ACNUR

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Ginebra, 27 oct (EFE).- La agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo este martes que el desplazamiento interno de civiles en Ucrania sigue aumentando por la intensificación de los ataques de Rusia contra infraestructuras esenciales y de las que son víctimas la población civil, así como trabajadores e instalaciones humanitarias.

Desde el pasado enero, más de 136.000 personas evacuadas de zonas cercanas al frente han pasado por centros de tránsito apoyados por ACNUR, un 70 % más que las cerca de 80.000 registradas durante todo 2025, precisó a la prensa el director regional para Europa del organismo, Philippe Lecrerc, que agregó que el incremento de los ataques con misiles de largo alcance y drones hace que ninguna zona del país esté a salvo.

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Las cifras que mencionó no incluyen a todos los desplazados, ya que muchos no recurren a esos centros.

Lecrerc denunció también el fuerte aumento de bombardeos aéreos que han impactado a trabajadores, almacenes y vehículos identificados del ACNUR o de organizaciones de ayuda con las que colabora, y que cifró en diez únicamente entre el 1 de septiembre y el 14 de octubre.

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En ese grupo de ataques murieron dos cooperantes y cinco resultaron gravemente heridos.

La organización reclamó a Rusia que cese las operaciones militares contra la población civil y respete a los trabajadores y los bienes humanitarios.

En total, 10,8 millones de personas dentro de Ucrania necesitan asistencia humanitaria, según la agencia de Naciones Unidas, que ha destacado la vulnerabilidad de quienes se ven obligados a abandonar sus hogares.

El 40 % de los evacuados que llegan a los centros son personas mayores o con alguna discapacidad.

Mientras, cerca de 5,2 millones de refugiados ucranianos permanecen en distintos países europeos, a los que ACNUR ha pedido que mantengan su respaldo político y económico hacia esta población en medio de la retórica en su contra y de los signos de desgaste en las sociedades que les han acogido.

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Lecrerc mencionó una encuesta que acaba de aparecer y que indica que el 67% de los refugiados adultos ucranianos en nueve países tenía un empleo en 2025 y el 84 % de los menores refugiados estaba matriculado en el sistema educativo nacional.

Consideró que ello es el resultado de los mecanismos de protección temporal y otras fórmulas para que tuviesen acceso a un estatus legal, derechos y servicios.

En este contexto, ACNUR sostuvo que se deben preservar esos avances, sobre todo ante el riesgo de que la intensificación de los ataques rusos provoque nuevas evacuaciones, como la que se espera ocurra en breve de Oleshki, una localidad del sur de Ucrania ocupada por Rusia y en torno a la cual se ha acordado un alto el fuego de cuatro días para permitir la salida de los civiles que quedan y que se encuentran en una situación humanitaria crítica. EFE

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