La única superviviente del trío terrorista neonazi alemán NSU permanecerá presa hasta 2035

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Berlín, 27 oct (EFE).- Beate Zschäpe, única superviviente del trío terrorista neonazi Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU) que entre 2000 y 2007 asesinó a nueve inmigrantes y una policía, y condenada a cadena perpetua, no podrá salir de prisión hasta 2035 como muy pronto, según ha decidido la justicia alemana.

La Audiencia Territorial de Múnich (sur) comunicó este martes que ha fallado que Zschäpe, de 51 años, deba cumplir por lo menos 24 años en prisión antes de poder optar a salir en libertad condicional.

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La nota recordó que la neonazi se halla encarcelada desde 2011, primero en prisión preventiva a la espera de juicio, hasta que su condena se hizo efectiva en 2018, y que tras un periodo mínimo de 15 años en prisión le correspondía el derecho a que el tribunal revisara la posibilidad de dejarla en libertad.

Esta posibilidad ha quedado ahora rechazada en vista de la "gravedad de la culpa" de la condenada, debido al "alto número de asesinatos cometidos y al alto número de otros delitos graves cometidos".

Como factores atenuantes a favor de Zschäpe, el tribunal mencionó su buen comportamiento en prisión, su cooperación al declarar como testigo en otros procesos relacionados con el grupo NSU, haber admitido su culpa y haber expresado vergüenza por los asesinatos cometidos.

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"Se ha distanciado de la ideología nacionalsocialista en la que basó sus actos. Su comportamiento en prisión no da ningún indicio de que siga manteniendo una mentalidad de extrema derecha", señaló el comunicado.

En vista de todo ello, una vez que haya cumplido 24 años encarcelada se podrá examinar la opción de que quede en libertad condicional, lo que supone "una posibilidad realista" de que salga de prisión en vida, indicó el tribunal, en una decisión que todavía puede ser apelada.

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El trío integrado por Zschäpe, Uwe Mundlos y Uwe Bönhardt -quienes se suicidaron en 2011 al verse acorralados tras un atraco fallido- llevó a cabo diez asesinatos, tres atentados con bomba que dejaron 32 heridos y quince robos a bancos para financiarse. EFE