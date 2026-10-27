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El centrocampista del Athletic Club Iñigo Ruiz de Galarreta sufre una "lesión moderada" en el isquiotibial

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El centrocampista del Athletic Club Iñigo Ruiz de Galarreta sufre "una lesión moderada en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha" y no podrá estar presente en el derbi vasco del próximo domingo ante la Real Sociedad en San Mamés, según confirmaron este martes los servicios médicos del club vizcaíno.

El centrocampista rojiblanco tuvo que ser sustituido en la primera parte del partido del domingo frente al Getafe a sentir molestias en la parte posterior de su muslo derecho. Y tras ser sometido a pruebas médicas se le ha diagnosticado "una lesión moderada en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha".

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En cuanto a su vuelta a los terrenos, la entidad de Ibaigane ha comunicado que "queda pendiente de evolución". Así, queda totalmente descartado para el derbi vasco del próximo domingo en San Mamés ante la Real Sociedad (21.00 horas).

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