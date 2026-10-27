Batacazo del Espanyol y destitución de Manolo González

Guardar

Madrid, 27 oct (EFE).- En una estampa de fútbol de otra época en el norte de España, de campos embarrados, lluvia intensa y fútbol directo, el Espanyol sucumbió en la primera ronda de la Copa del Rey contra el Sestao River en el minuto 121, con el posterior despido de Manolo González, en el único batacazo entre los equipos de LaLiga EA Sports, una vez que ganaron Villarreal, Málaga, Elche y Rayo Vallecano, que sufrió hasta el último minuto de la prórroga.

En un barullo en el área en la última jugada, ya sobrepasado el tiempo de la prórroga, Jon Rojo aprovechó un rechace, según entendió el árbitro, o una falta, según protestó el conjunto catalán, para doblegar al Espanyol. El balón se le escapó a Dmitrovic entre el barro, Rojo lo empujó a la red, sacó de centro el equipo de Primera y acabó el duelo.

PUBLICIDAD

La consecuencia casi inmediata, comunicada apenas 50 minutos después de la finalización del encuentro, fue la destitución de Manolo González. Su último partido al frente del Espanyol fue un choque puro de la Copa. Emoción absoluta, sacrificio y sorpresa. Ya de por sí comprometida su continuidad antes del encuentro, una eliminación así, contra un rival tres categorías por debajo, ratificó un fin de ciclo.

El estadio de Las Planas fue un suplicio para el Espanyol. Embarrado, con el césped removido e irregular, cada vez más en cada minuto y en cada pisada, los balones largos de un lado a otro del campo por adaptación natural e imprescindible al estado del terreno fueron una constante. Y los centros al área fueron la mejor solución. La única.

PUBLICIDAD

Fútbol directo de otro tiempo distinto, en una situación límite para el Espanyol. A toda presión. No había nada que ganar. La clasificación era obligada. Sí mucho que perder.

Y perdió el conjunto blanquiazul, que esquivó la prórroga en el minuto 91, con un polémico penalti transformado por Roberto Fernández, pero no la derrota, en el citado 121. Lo remontó dos veces el Sestao River. Primero el 0-1, de penalti anotado por Marcos Fernández en el minuto 6, con los goles de Carrión, con la derecha, y Ugarte, con un testarazo. Y luego en el tiempo extra, tras el 2-3 de Gabriel Moscardo en el 95, que igualó Laka de cabeza apenas dos minutos después y aún más Rojo. La apoteosis.

PUBLICIDAD

En contraste, el Villarreal, sobre el césped artificial del CE Manacor, resolvió todo en menos de media hora. El 0-1 fue en el minuto 12 de Alassane Diatta. El 0-2, en el 25, fue de Tanitoluwa Oluwaseyi. Ya en el segundo tiempo, amplió el triunfo, con el 0-3 de Sergi Cardona, el 0-4 de Nizar El Jmili y el 0-5 de Pepe.

El Elche levantó un 1-0 en contra frente al Pinatar, de categoría regional murciana. Lo hizo con dos goles del argentino Ezequiel Ponce, inédito anotador todavía en LaLiga EA Sports, pero salvador en la Copa del Rey. La sentencia fue de Ali Houary, con el 1-3. También venció 0-3 el Málaga al Sporting de Alcázar, con una patada tremenda de roja directa de Antonio sobre Haitam. El 0-1 y el 0-2 fueron de Chupe, del 71 en adelante.

PUBLICIDAD

El Rayo Vallecano debió ir hasta la prórroga para ganar en Huelva por 2-3. Primero por detrás en el marcador, empató con un discutido penalti, más que dudoso, que supuso también la expulsión de Roan Riera al borde del descanso. No logró batir el conjunto franjirrojo al ilustre Recreativo de Huelva en toda la segunda parte.

Pero, entre el minuto 96 y el 98, ya en el tiempo extra, el Rayo se clasificó con los goles de Alemao y Jorge de Frutos, aunque sufrió hasta el final por el 2-3 de penalti de Paolo Romero y la expulsión de Florian Lejeune.

PUBLICIDAD

El Córdoba, eliminado por el Atlético Paso

LaLiga Hypermotion también sufrió una eliminación: el Córdoba, por 3-1 contra el Atlético Paso, de Segunda RFEF. Los demás equipos de la categoría de plata que entraron en juego este martes. Así ocurrió con el Girona, que se impuso por 0-2 al CD Cuarte; el Almería, que necesitó la prórroga para vencer al Castellonense (1-2), igual que Las Palmas en la localidad madrileña de Alcalá de Henares (1-3).

PUBLICIDAD

El Zaragoza, seis veces campeón de la Copa, hoy en Primera RFEF, goleó al Tudelano por 0-4. Al descanso ya vencía por ese marcador. Es uno de los siete equipos de la tercera categoría nacional que siguieron adelante en el torneo en la sesión de este martes.

También lo hicieron la Cultural Leonesa, por 0-1 ante la Gimnástica Segoviana; el Rayo Majadahonda, por 0-1 al Ciudad de Lucena; la Ponferradina, en los penaltis ante el Llanera; el Mirandés, que superó al Atlético Tordesillas en la tanda desde los once metros; el Extremadura, que doblegó por 2-4 al Don Benito; y el Sant Andreu, en los penaltis en Manresa.

PUBLICIDAD

De Segunda RFEF, además del Sestao River y el Atlético Paso, se clasificaron el Club Europa, ganador por 0-3 ante el Calamocha, de su misma categoría, y el Arosa, que se impuso al Pontevedra, de Primera RFEF, por 2-0.

Iñaki Dufour