Senadora de Perú pide quitar esculturas eróticas de cultura mochica por "dañar a la niñez"

Guardar

Lima, 27 oct (EFE).- La senadora y pastora evangélica peruana Milagros Jáuregui, del ultraderechista partido Renovación Popular, propuso eliminar las esculturas eróticas que replican cerámicas de la civilización mochica que se exhiben en un parque público a las afueras de Trujillo, en la costa norte del país, puesto que, en su opinión "dañan a la niñez".

Durante una comisión del Senado presidida por el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, Jáuregui pidió eliminar las estatuas que conforman el Parque de la Fertilidad de Moche, un proyecto turístico realizado en 2022 por el entonces alcalde de Moche, Arturo Fernández, quien se encontraba ese año en campaña electoral para convertirse en alcalde de Trujillo.

PUBLICIDAD

Las estatuas son reproducciones de tres metros de altura de huacos, cerámicas hechas por los mochicas que representan de diferentes formas la fertilidad y sexualidad.

Al ser un elemento típico de esta civilización preincaica, que se desarrolló en la costa norte peruana entre los siglos II y VII en torno al valle del río Moche, Fernández las usó como reclamo turístico e instaló en un parque público representaciones de un parto, un adulto mochica con un pene erecto y una pareja manteniendo relaciones sexuales, entre otras.

PUBLICIDAD

"Estas imágenes están puestas como arte, como cultura, pero sin embargo están yendo en contra de los derechos del niño", dijo este lunes Jáuregui.

La senadora indicó que exponer las esculturas eróticas en un lugar público causa curiosidad entre los niños, y provoca que se "empiece a despertar una sexualidad que no es sana, producto de que ellos no están capacitados neurológicamente para ser expuestos a este tipo de imágenes".

PUBLICIDAD

"También les causa miedo, incomodidad, resentimientos no identificados, también estas exposiciones a una temprana edad causan una desvirtualidad con la sexualidad normal", agregó la senadora, mientras mostraba fotografías de las esculturas.

La legisladora es reconocida por haber presentado diversos proyectos de ley ultraconservadores para eliminar la educación sexual en los colegios.

Expuso que ha mantenido reuniones de trabajo con psiquiatras infantiles, educadores y psicólogos sobre esta cuestión y "todos llegamos a la conclusión de que tener en un lugar público este tipo de imágenes es dañoso para la infancia".

Aclaró que estos huacos son parte de la cultura peruana y se deben exhibir en museos, donde los estudiantes de secundaria pueden apreciarlas con ayuda de profesores o tutores, pero no en un parque.

Por último, pidió al ministro y a sus colegas senadores unirse para "proteger la salud mental de los niños" y retirar las estatuas de un lugar publico.

La organización Promsex emitió un comunicado en el que afirmó que los huacos eróticos mochicas "no son pornografía", sino patrimonio histórico, arqueológico y cultural de Perú creados hace más de 1.500 años.

Agregó que las imágenes reflejan concepciones sobre la fertilidad, la ritualidad y la sexualidad que formaban parte de la cosmovisión moche.

"Las declaraciones de la senadora Milagros Jáuregui parten de una mirada prejuiciosa sobre estas expresiones culturales y plantean una falsa oposición entre la protección de la infancia y el acceso al conocimiento", agregó la ONG. EFE