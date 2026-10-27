Sondeos Israel: Likud, ultraortodoxos y ultraderecha caen; árabes e izquierda se disparan

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Jerusalén, 27 oct (EFE).- A falta de resultados del escrutinio en Israel, los sondeos a pie de urna publicados tras el cierre de los colegios muestran una caída del partido de Benjamín Netanyahu, el Likud, así como de los partidos de la comunidad judía ultraortodoxa y de la ultraderecha sionista religiosa, frente al aumento exponencial de los escaños atribuidos a los partidos árabes y al partido de centro-izquierda.

Según estos datos, el bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot superaría con 52 escaños a los 50 de la coalición de Netanyahu, aunque necesitaría pactar con los partidos árabes para alcanzar los 61 escaños requeridos para formar Gobierno.

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Los sondeos otorgan entre 24 y 25 escaños al Likud, lo que supone entre siete y ocho escaños menos que en los comicios de 2022, cuando Netanyahu formó un gobierno junto a la ultraderecha y a los ultraortodoxos.

El Likud se perfila en los sondeos como el partido más votado, tras 19 años de Netanyahu en el poder de forma interrupida y después de haber liderado el gobierno más convulso de las últimas décadas en Israel con la matanza de Hamás de octubre de 2023, la ofensiva en Gaza calificada como genocidio por la ONU y guerras con Irán y el Líbano.

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Aunque las encuestas de las últimas semanas daban como ganador al partido Yashar! del ex jefe del Ejército israelí, Gadi Eisenkot, según los sondeos sería la segunda fuerza más votada, con entre 21 y 23 escaños.

Eisenkot, que creó su partido en 2025, pretende liderar un gobierno que eche del poder a Netanyahu, tal y como ha repetido en numerosas ocasiones durante la campaña, centrada en la unidad de los israelíes y la rendición de cuentas para el primer ministro por los errores que llevaron al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

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La movilización de la comunidad de palestinos con ciudadanía israelí, concentrada en las ciudades del norte de Israel de mayoría árabe, ha constituido la sorpresa de estos comicios, de acuerdo a las encuestas a pie de urna.

Sus dos partidos, la conocida como Lista Conjunta -izquierda secular palestina- y la coalición Raam -islamista-, suman entre 17 y 18 escaños, según los sondeos, frente a los 10 que obtuvieron en 2022, por lo que podrían ser clave para un posible gobierno opositor.

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El actual jefe de la oposición, Yair Lapid, perdió apoyos al pasar de segunda fuerza más votada, con 24 escaños, a la tercera con entre 12 y 13, según los sondeos.

Lapid apartó del gobierno a Netanyahu en 2021 con su entonces partido, Yesh Atid (Hay Futuro) y fue primer ministro durante cuatro meses. Ahora concurre, junto con el también ex primer ministro Naftali Bénet, con el partido Beyajad (Juntos).

El centro-izquierda israelí de Los Demócratas (fusión del Partido Laborista y del izquierdista Meretz) se dispara, al pasar de cuatro escaños en 2022 a nueve o diez en estas elecciones, de acuerdo a los sondeos.

Los partidos de los dos ministros ultraderechistas que apoyan a Netanyahu, Itamar Ben Gvir y Betsalel Smotrich, conocidos por sus declaraciones supremacistas y racistas hacia los palestinos, suman en los sondeos entre 12 y 13 escaños.

Aunque las encuestas les daban una subida, los sondeos muestran una bajada de entre uno y dos escaños respecto a lo que obtuvieron en 2022.

Los partidos judíos ultraortodoxos que forman gobierno con Netanyahu, Shas y Judaísmo Unido de la Torá, suman en los sondeos entre 12 y 15 escaños, frente a los 18 de 2022. EFE