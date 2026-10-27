Allamand tiene la "más alta expectativa" de que Lula asista a la XXX Cumbre Iberoamericana

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Madrid, 27 oct (EFE).- El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, dijo este martes que tiene "la más alta expectativa" de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asista a la XXXX Cumbre Iberoamericana, y aseguró que todos los países estarán representados al menos con su ministro de Asuntos Exteriores.

También confirmó que por ahora hay tres países que han comunicado que sus mandatarios no viajarán a Madrid: Nicaragua, Panamá y Colombia, por motivos diversos, si bien el número final de participantes estará por encima de trece o catorce, una asistencia "muy contundente", añadió en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

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"Yo no puedo, por supuesto, hablar en nombre del Gobierno de Brasil -matizó-, pero tengo la más alta expectativa de que vamos a contar con el presidente Lula", dijo el secretario general iberoamericano sobre la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará el 4 y 5 de noviembre en la capital de España.

Y valoró que Lula da Silva, reelegido presidente en la segunda vuelta electoral del domingo pasado, "siempre ha estado muy comprometido" con las cumbres y la comunidad iberoamericanas.

En el caso de Colombia, estará el vicepresidente, José Manuel Restrepo, informó Allamand.

Preguntado por la posible asistencia del presidente de Argentina, Javier Milei, indicó que "todavía hay un signo de interrogación", es un asunto aún "en evaluación", ni tampoco está confirmada la de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

También está "en evaluación" por parte del Gobierno de Venezuela que viaje la presidenta Delcy Rodríguez, así como en el caso del presidente Javier Díaz-Canel, de Cuba.

Sobre el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, el secretario general iberoamericano comentó la circunstancia de que el papa llega allí el 6 de noviembre, y que hay países que comunican la decisión de ir a la cumbre en los cinco días antes de la misma.

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"Todos están convocados y, en consecuencia, todos pueden asistir", sintetizó Allamand. EFE