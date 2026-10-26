Zelenski descarta neutralidad ucraniana y pide negociar territorios directamente con Putin

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Kiev, 26 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a descartar en una entrevista con la cadena ucraniana TSN emitida anoche que Ucrania se declare neutral o reduzca su Ejército, como ha exigido repetidamente Rusia durante las negociaciones.

Zelenski reafirmó además que está dispuesto a hablar sobre el reparto de territorios únicamente en una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin.

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“Los estadounidenses han sugerido la cuestión de intercambiar territorios”, dijo el presidente ucraniano. “También hay otros formatos y propuestas sobre los que hablar”, agregó.

Medios anglosajones informaron recientemente de que EE.UU. ha vuelto a proponer la creación de una zona libre económica desmilitarizada en la disputada región del Donbás para resolver el gran obstáculo que las conversaciones de paz han encontrado hasta ahora.

Sobre la próxima ronda de conversaciones directas a tres -con negociadores de Rusia y Ucrania y mediadores de EE.UU.- que se prevé para noviembre, Zelenski dejó claro que no servirá para resolver las cuestiones territoriales.

El presidente ucraniano explicó que su administración aspira a que en estos contactos se acuerden treguas parciales que pongan fin a los ataques a las infraestructuras energéticas, a puertos y a barcos comerciales y a las capacidades de exportación de grano.

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Kiev también buscará que el encuentro lleve a un intercambio de todos los prisioneros de guerra cautivos tanto en Ucrania como en Rusia y espera además avanzar hacia la organización de una reunión entre Zelenski y Putin que permita abordar las cuestiones de fondo del conflicto, explicó el presidente ucraniano.

Zelenski lamentó, además, que EE.UU. haya suavizado o anulado algunas de las sanciones que se habían aprobado contra Rusia, al considerar que estos pasos debilitan la posición de Ucrania, y también de EE.UU., en las negociaciones.