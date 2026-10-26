Zelenski coincide con el Kremlin en felicitar a Lula

Guardar

Kiev, 26 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, coincidió este lunes con el Kremlin en felicitar al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por una victoria electoral en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.

“Para nosotros en Ucrania es importante que Brasil siga activo en asuntos internacionales y continúe contribuyendo a una protección efectiva de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de los Estados”, dijo Zelenski en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Lula se ha postulado durante la guerra ruso-ucraniana como mediador para buscar una salida negociada al conflicto.

Kiev rechazó en su momento los planes del líder brasileño y le acusó de ser equidistante entre agresor y agredido por plantear que la parte ucraniana hiciera ciertos compromisos.

El presidente ucraniano no ha mantenido ningún contacto público con el candidato opositor, Flávio Bolsonaro, un aliado del presidente de EE.UU., Donald Trump, que apenas se ha pronunciado públicamente sobre la guerra entre Moscú y Kiev.

Zelenski dijo también que espera intensificar la cooperación con Brasil bajo una nueva presidencia de Lula. EFE