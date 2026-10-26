Xi presenta al pleno del PCCh una resolución para reforzar la disciplina interna

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Pekín, 26 oct (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, presentó este lunes ante la cúpula del Partido Comunista de China (PCCh) un proyecto de resolución para reforzar la disciplina y la supervisión internas, tras nuevas purgas de altos cargos y entre advertencias sobre el incumplimiento de las órdenes de la dirección.

Xi, también secretario general de la formación, explicó el borrador ante la quinta sesión plenaria del XX Comité Central, inaugurada en la mañana local de este lunes en Pekín, y expuso un informe de trabajo en nombre del Politburó, según la agencia oficial Xinhua.

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El documento aborda cómo reforzar una "gobernanza integral y estricta" del partido, expresión con la que la dirección engloba sus medidas de disciplina, supervisión y lucha contra la corrupción, que ha demostrado ser un mal endémico en todos los estamentos de la formación.

La reunión, que se prolongará hasta el jueves a puerta cerrada, estudiará el proyecto, cuyo contenido detallado no se ha divulgado.

El Politburó reclamó el pasado julio "estándares más elevados" y "medidas más concretas" para resolver los problemas internos de la formación, al reconocer que "profundos cambios dentro y fuera de China" plantean "nuevos desafíos" para su control y supervisión.

Según la descripción del borrador examinada por la dirección del partido en septiembre, el texto hace balance de las actuaciones anteriores y establece las prioridades para los próximos años.

El debate afecta a una organización de más de cien millones de militantes que dirige las instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas y los principales resortes de la segunda economía mundial.

Aunque Xi ha concentrado el poder desde que asumió el liderazgo del PCCh en 2012, el propio mandatario ha admitido obstáculos para que sus decisiones se ejecuten.

En un discurso pronunciado en enero y publicado este mes por la revista oficial Qiushi, criticó que algunas directrices "no se aplican o se aplican de forma incorrecta" y denunció a funcionarios que proclaman lealtad, pero "en la práctica acatan las órdenes solo en apariencia y siguen actuando a su manera".

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La cita llega con las expulsiones de los generales Zhang Youxia y Liu Zhenli pendientes de ratificación por el Comité Central, después de que fueran anunciadas en septiembre por acusaciones de corrupción y otras infracciones.

Sus caídas dejaron la Comisión Militar Central, máximo órgano de mando castrense, con solo dos integrantes: Xi y el general Zhang Shengmin, frente a los siete de 2022.

Desde su llegada al poder en 2012, Xi ha impulsado una campaña anticorrupción que ha alcanzado a cuadros locales, ministros, directivos de empresas estatales y altos mandos militares.

Los organismos disciplinarios chinos sancionaron a 412.000 personas durante el primer semestre de 2026, entre ellas 74 funcionarios de rango provincial o ministerial.

El pleno se celebra aproximadamente un año antes del XXI Congreso del PCCh, previsto para el otoño de 2027, cuando corresponderá renovar sus principales órganos dirigentes, sin que haya surgido una figura visible de relevo para Xi. EFE