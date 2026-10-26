Costa Rica felicita a Brasil por proceso electoral democrático, sin mencionar a Lula

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San José, 25 oct (EFE).- El Gobierno de Costa Rica, presidido por la derechista Laura Fernández, felicitó este domingo a Brasil por el proceso electoral democrático y pacífico y deseó "éxitos a los tres poderes" de ese país, pero no mencionó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien resultó reelegido de acuerdo con los datos oficiales.

Sin mencionar a Lula, la Cancillería costarricense publicó un breve mensaje en la red social X, en el que expresa que "el Gobierno de Costa Rica felicita al pueblo brasileño por haber ejercido su derecho al voto y haber electo su nuevo presidente en un proceso democrático y pacífico".

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"El Gobierno de nuestro país le desea el mayor de los éxitos a los tres poderes de Brasil para el beneficio de la población del país más grande de América Latina", concluye el texto.

Lula ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil con el 51,78 % de los votos, frente al 48,22 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99,98 % de las urnas escrutadas.

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Tras conocerse los resultados, el mandatario reelecto afirmó que su victoria representa una "derrota de la mentira y del negacionismo" y prometió que hará "el mejor mandato que un presidente hizo jamás en este país".

Por su parte, Bolsonaro afirmó que "es imposible reconocer" la victoria de Lula y anunció que pedirá la anulación de las elecciones, al cuestionar la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del mandatario. EFE

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